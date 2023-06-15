Беглецу из Невского райсуда помогло сообщение о минировании

Мужчина, сбежавший из Невского райсуда Петербурга, сумел это сделать благодаря сообщению о минировании здания. Об этом «Фонтанке» 15 июня рассказали в объединенной пресс-службе судов города.



Фигуранту оглашали приговор — его признали виновным в краже и неправомерном завладении транспортным средством. Оглашение прервали из-за тревожного сообщения, проверили здание и продолжили, но после перерыва подсудимый не вернулся и был объявлен в розыск. По приговору мужчине были положены полгода в колонии строгого режима с заключением под стражу в зале суда.