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    Беглецу из Невского райсуда помогло сообщение о минировании

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    Мужчина, сбежавший из Невского райсуда Петербурга, сумел это сделать благодаря сообщению о минировании здания. Об этом «Фонтанке» 15 июня рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

    Фигуранту оглашали приговор — его признали виновным в краже и неправомерном завладении транспортным средством. Оглашение прервали из-за тревожного сообщения, проверили здание и продолжили, но после перерыва подсудимый не вернулся и был объявлен в розыск. По приговору мужчине были положены полгода в колонии строгого режима с заключением под стражу в зале суда.

    В пресс-службе пояснили, что фигурант на время следствия находился под подпиской о невыезде. Придя на заседание, он увидел приставов, прикинул свой предыдущий опыт и понял — под стражу возьмут сразу. Но повезло: приговор огласить не успели, всех вывели на улицу из-за злополучного письма. Назад обвиняемый уже не вернулся.

    «Фонтанка» показывала ориентировку.

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