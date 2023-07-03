«Главой этой семьи была Вероника». Силовики допросили мужа опекунши Далера

В Екатеринбурге допросили супруга Вероники Наумовой Александра, вернувшегося из зоны СВО, по делу о гибели 6-летнего Далера. Об этом сообщает 3 июля E1.RU. По данным источника издания, мужчина утверждает, что не знал о смерти ребенка.



«Он сильно нервничал. Утверждал, что постоянно был в разъездах и не имел возможности следить за опекаемыми детьми, которые еще и постоянно менялись. По его словам, дети и уход за ними были полностью на Веронике, а он отправлял ей крупные суммы денег. И с финансовой стороны проблем у них в семье не было. Говорил, что доверял ей и никак не мог предположить такого исхода. У тех, кто общался с Александром, сложилось впечатление, что главой этой семьи была Вероника, а муж ее слушался. Возможно, он о чем-то догадывался. Как минимум он должен был видеть истязания детей, но молчал. К нему есть серьезные вопросы», — сообщил E1.RU источник в силовых структурах.

