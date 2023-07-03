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    «Главой этой семьи была Вероника». Силовики допросили мужа опекунши Далера

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    В Екатеринбурге допросили супруга Вероники Наумовой Александра, вернувшегося из зоны СВО, по делу о гибели 6-летнего Далера. Об этом сообщает 3 июля E1.RU. По данным источника издания, мужчина утверждает, что не знал о смерти ребенка.

    «Он сильно нервничал. Утверждал, что постоянно был в разъездах и не имел возможности следить за опекаемыми детьми, которые еще и постоянно менялись. По его словам, дети и уход за ними были полностью на Веронике, а он отправлял ей крупные суммы денег. И с финансовой стороны проблем у них в семье не было. Говорил, что доверял ей и никак не мог предположить такого исхода. У тех, кто общался с Александром, сложилось впечатление, что главой этой семьи была Вероника, а муж ее слушался. Возможно, он о чем-то догадывался. Как минимум он должен был видеть истязания детей, но молчал. К нему есть серьезные вопросы», — сообщил E1.RU источник в силовых структурах.

    У мужчины изъяли телефон, чтобы изучить содержание приложений. Его опросили в качестве свидетеля, он прошел полиграф. С него взята подписка о неразглашении. Детей ему пока не отдали, они находятся в реабилитационных центрах. Напомним, трех родных и двух приёмных детей Наумовой поместили в интернат 28 июня, когда её задержали.

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Сама Вероника Наумова тоже проходила полиграф, ей дважды удалось обмануть его. Эксперт пояснил E1.RU, что исказить реакции могут успокоительные вещества, также ошибки бывают у полиграфологов.

    «Всё зависит от квалификации специалиста. Полиграфолог — тоже человек со всеми слабостями. К примеру, если это была женщина (частое явление), она могла ей [Веронике] сочувствовать. Еще бы — сплошь положительная мать, потерявшая своего ребенка. В результате можно неправильно интерпретировать те реакции, которые показывали, что она лжет. Реакцию на вопрос о смерти мальчика могли интерпретировать в том ключе, что она переживает и думает о том, что могло произойти. То есть Вероника могла показать реакции, но объяснить это тем, что думает о плохом сценарии, и если специалист неопытный, он мог удовлетвориться этим ответом», — говорит эксперт-криминалист.

    6-летнего Далера искали в Екатеринбурге с 26 июня. Как оказалось, мальчик погиб ещё в декабре. 29 июня тело ребенка нашли в гараже, который арендовала семья Наумовых. Опекуншу Веронику Наумову задержали 28 июня, её подозревают в убийстве. Она рассказывала, что это был несчастный случай, мальчик якобы утонул в ванне, а она испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала труп в гараже. Старшая сестра Далера призналась, что накануне дня смерти опекунша сильно избила ее брата. 30 июня СК сообщил, что в действиях подозреваемой усмотрели признаки не только убийства малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ), но и истязания (часть 2 статьи 117 УК РФ), и мошенничества при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ). Суд арестовал женщину на месяц и 29 суток. Подробности этой страшной истории читайте на «Фонтанке».

    Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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