«Главой этой семьи была Вероника». Силовики допросили мужа опекунши Далера

В Екатеринбурге допросили супруга Вероники Наумовой Александра, вернувшегося из зоны СВО, по делу о гибели 6-летнего Далера. Об этом сообщает
«Он сильно нервничал. Утверждал, что постоянно был в разъездах и не имел возможности следить за опекаемыми детьми, которые еще и постоянно менялись. По его словам, дети и уход за ними были полностью на Веронике, а он отправлял ей крупные суммы денег. И с финансовой стороны проблем у них в семье не было. Говорил, что доверял ей и никак не мог предположить такого исхода. У тех, кто общался с Александром, сложилось впечатление, что главой этой семьи была Вероника, а муж ее слушался. Возможно, он о чем-то догадывался. Как минимум он должен был видеть истязания детей, но молчал. К нему есть серьезные вопросы», — сообщил E1.RU источник в силовых структурах.
У мужчины изъяли телефон, чтобы изучить содержание приложений. Его опросили в качестве свидетеля, он прошел полиграф. С него взята подписка о неразглашении. Детей ему пока не отдали, они находятся в реабилитационных центрах. Напомним, трех родных и двух приёмных детей Наумовой поместили в интернат
Сама Вероника Наумова тоже проходила полиграф, ей дважды удалось обмануть его. Эксперт пояснил E1.RU, что исказить реакции могут успокоительные вещества, также ошибки бывают у полиграфологов.
«Всё зависит от квалификации специалиста. Полиграфолог — тоже человек со всеми слабостями. К примеру, если это была женщина (частое явление), она могла ей [Веронике] сочувствовать. Еще бы — сплошь положительная мать, потерявшая своего ребенка. В результате можно неправильно интерпретировать те реакции, которые показывали, что она лжет. Реакцию на вопрос о смерти мальчика могли интерпретировать в том ключе, что она переживает и думает о том, что могло произойти. То есть Вероника могла показать реакции, но объяснить это тем, что думает о плохом сценарии, и если специалист неопытный, он мог удовлетвориться этим ответом», — говорит эксперт-криминалист.
6-летнего Далера искали в Екатеринбурге с