Гастрит, инсульт и еще 7 болезней, которые ждут тех, кто не завтракает

На завтрак у нас иногда не остается времени, а иногда — нет желания. Часто бывает, что утром нет ни того, ни другого. Стоит ли тогда запихивать в себя еду, чтобы в желудке хоть что-то было, и почему у нас вообще по утрам частенько отбивает аппетит? А что будет, если совсем отказаться от завтраков, — зачем себя мучить, если не хочется? На любой из наших вопросов у врачей и нутрициологов уже есть ответы. И на этот раз специалисты рассказали нам о частых причинах отсутствия аппетита и о том, что будет с теми, для кого пропуск завтрака станет привычкой.
Организм испытывает стресс
Один из механизмов насыщения — уровень сахара. Пока он в норме или чуть выше ее, мозг (а вместе с ним и весь остальной организм) «сыт». Но стоит уровню сахара начать падать ниже нормального уровня, мозг посылает тревожный сигнал остальному организму, появляется чувство голода. По логике утром уровень сахара должен быть ниже — просто потому, что мы несколько часов обходились без еды. Но здесь в игру вступает еще один фактор — стресс. Мы, может быть, этого и не чувствуем, но организм начинает готовиться в новому дню с его заботами и задачами. Совсем как человек. И, опять же как человек, «собирает вещи». То есть готовит запасы, которые помогут ему пережить этот день. О глюкозе тоже не забывает. И выбрасывает ее в кровь больше, чем обычно.
— К вечеру ситуация совсем иная. Проживая весь день как белка в колесе и не заботясь о соблюдении сбалансированного рациона и питьевого режима, к ужину мы приходим к «усилению» всех пищевых механизмов голода. Сахар в крови упал, желудок пустой/полупустой, грелин (гормон, обладающий метаболическими и эндокринными функциями, синтезируемый клетками в ЖКТ) высокий, психологически мы измотаны и ищем «награду», — объясняет нутрициолог Татьяна Демьяненко.
Татьяна Демьяненко — сертифицированный тренер-нутрициолог, кето-коуч, эксперт в вопросах питания, член Европейской ассоциации профессионалов фитнеса (FPA).
Кроме того, по утрам повышается уровень адреналина. Он может напрочь отбить желание есть, одновременно замедлив скорость опорожнения желудка и запустив процесс расщепления углеводов, хранящихся в печени и мышцах. Нужно же адреналину как-то обеспечивать тело энергией.
Суточные колебания гормонов совершенно естественны и беспокоиться об этом обычно не стоит, но если у вас часто нет аппетита или регулярно испытываете чувство голода, не помешает обратиться к врачу.
Плотно ужинаем или перекусываем ночью
Долгое время считалось, что нельзя есть после 18:00. Но такой подход подойдет далеко не всем. Прежде всего нужно обратить внимание на свое расписание дня. Допустим, человек просыпается в полдень и засыпает в три часа ночи (при этом после шести не ест). Окно питания у него составляет всего шесть часов. За это время нужно успеть съесть в среднем 2000 калорий (это усредненная рекомендованная суточная норма) и переварить их. Кроме того, всё зависит от индивидуальных особенностей системы пищеварения. Кто-то может наесться жирной свинины на ночь и спать спокойно, а кто-то ест рыбу, и после этого ему тяжело спать, он часто просыпается, чувствует тяжесть, закисление в организме. Поэтому здесь всё очень индивидуально.
И всё же возьмем среднестатистического человека со среднестатистическим расписанием дня. Он просыпается примерно в семь утра, весь день занят какой-то работой, вечером отдыхает и в 23 часа ложится спать. В такой ситуации ему нужно успеть поужинать примерно в 20 часов.
— Ужинать лучше всего минимум за три часа до сна. При этом свое меню надо постараться составить таким образом, чтобы ужин не перегрузил ЖКТ и одновременно не был слишком легким, чтобы через час вы снова не захотели есть. В первом случае вы вряд ли сможете нормально заснуть, во втором — начнется ночной дожор. А результат — один и тот же, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Прямой вред — лишний вес. Ночью организм занимался пищеварением, в итоге не совсем качественный сон, небольшая разбитость с утра, нарушенное пищеварение, с утра вы не хотите завтракать. Ночной дожор начинается, когда человек уже израсходовал энергию, но вовремя не возместил ее пищевым эквивалентом, в итоге организм требует у хозяина вернуть потраченное. Человеку проще, не думая о талии, быстро утолить голод. Туда и пирожные идут, и ночное доедание фруктов, шоколада, чашки кофе и всего остального.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Лучше, чтобы на ужин было поменьше белков и жиров. Они долго перевариваются и надолго насыщают (вплоть до следующего приема еды), могут значительно изменить уровни гормонов, регулирующих голод и аппетит, притупить чувство голода.
Поздно ложимся спать
Идея, что к 23 часам всем лучше бы уже спать, чтобы утром быть бодрее, не лишена здравого смысла. Эндокринолог Зухра Павлова однажды проверила эту теорию на себе и во время новогодних каникул провела эксперимент, в котором начала ложиться после 23:00. Оказалось, что изменение в распорядке дня довольно быстро принесло результаты.
— Я ложилась спать глубоко за полночь, и первое, что я получила, — это вялость, плохую концентрацию внимания и прочие неприятные вещи, которые точно отразились бы на моей работоспособности, не будь я на выходных, — рассказывает Зухра Павлова. — И еще — у меня полностью исчез утренний аппетит. Я никогда в жизни не отказывала себе в завтраке. Утром, хоть трава не расти, я всегда ела. И вдруг — абсолютная невозможность впихнуть в себя хоть что-то съедобное. А завтрак, как вы знаете, самый важный прием пищи.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
Врач отмечает, что как только режим восстановился, все показатели быстро вернулись в норму. В том числе и аппетит.
У нас депрессия или приступы тревоги
Тревога с депрессией вообще могут вызвать много нарушений. У людей часто нарушается сон, повышается усталость, теряется интерес к окружающему миру. Ну и, как мы уже выяснили, гормоны стресса снижают аппетит, а во время повышенной тревожности уровень этих гормонов ох как зашкаливает.
Конечно, на каждого человека стресс действует по-разному. Кто-то в эти моменты, наоборот, начинает активно есть всё, что под руку попадается. Это эмоциональный голод.
— Это может быть печаль, страх, гнев, вина, — говорит клинический психолог Анна Ткач. — Когда в противовес им нет эмоций радости, удовольствия, восхищения, приятного волнения, человек хочет с этим справиться, потому что он хочет вернуться в состояние удовольствия и комфорта. И тогда самый быстрый способ — что-то съесть. Еды сейчас навалом. Она разнообразная. И картинка красивая, и выглядит аппетитно, и запахи. Мы хотим не просто полезный суп или пюре с котлетой, а именно таких же ярких вкусовых проявлений.
Анна Ткач — практикующий психолог, психолог-консультант, клинический психолог, арт-терапевт, начальник консультативно-оздоровительного отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
В целом ничего страшного в стрессовом заедании нет. Но ровно до тех пор, пока это не входит в привычку. Если у вас произойдет длительный хронический стресс и вы начнете компенсировать его едой, это обязательно приведет к лишнему весу, изменению пищевого поведения, а в будущем еще и неблагоприятно скажется на внешнем виде и здоровье.
— У кого-то очень нервная работа. Это частая модель. Люди приходят вечером домой и наедаются — это такой способ борьбы со стрессом, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Конечно, таким образом — неправильным отношением к еде, перееданием — люди могут компенсировать какую-то неудовлетворенность, стресс. Если это принимает длительные формы, это опасно, это является проблемой. Бывает, что затягивается на несколько лет. В этом случае человек не сможет самостоятельно выйти из этого состояния, у него сформируется изменение пищевого поведения, и тут уже нужны консультации не только диетологов, но еще и психотерапевтов.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Мы так привыкли
Образ жизни со счетов тоже списывать не стоит. Если нормального и регулярного завтрака у нас никогда не бывало, то ему неоткуда и взяться. Организм просто адаптируется к существующим условиям, чтобы сохранить себя как вид, и ему такой образ жизни более-менее подходит.
Привыкая к отсутствию завтрака, тело просто создает новый режим работы всех физиологических процессов. То есть своим собственным поведением мы приучили организм к тому, что он не просит есть с утра и требует еды вечером.
Почему нельзя пропускать завтрак
По словам Зухры Павловой, без нормального завтрака не бывает здоровья, красивой фигуры, хорошего настроения и нормальной работоспособности. По крайней мере, в зрелом возрасте.
— Поэтому не пытайтесь победить природу. Следуйте принципам нормальной физиологии здорового человека, — говорит врач. — И тем, кто пытается по утрам напихать своих детей пищей, добрый совет — обратите внимание, во сколько они укладываются спать. Возможно, их надо просто загонять спать пораньше.
По словам диетологов, люди, пропускающие завтрак, съедают на 40% больше сладостей в течение дня. А у тех, кто с детства плохо ест по утрам, может увеличиться риск метаболического синдрома. Также пропуск завтрака связывают с повышенной опасностью инсульта.
В одном из исследований ученые выяснили, как завтрак и отказ от него влияют на здоровье людей с лишним весом. В ходе исследования ученые разделили тучных участников возрастом 21–60 лет на две группы: одна из них завтракала, а другая пропускала утренний прием пищи (до полудня им разрешалось пить только воду).
К 11 утра людям из группы завтракающих необходимо было съедать не менее 700 ккал, причем по меньшей мере половина из них потреблялась в течение первых двух часов после пробуждения. Спустя шесть недель эксперимента выяснилось, что завтрак не влиял на похудение, но зато благодаря ему возрастал уровень физической активности в утренние часы, что полезно для здоровья.
Другое исследование показало, что пропуск завтрака трижды в неделю приводит к тому, что люди чаще потребляют лишние калории. У них усиливается желание перекусить, что приводит к увеличению дневной калорийности. Как результат — набор веса.
Кроме того, не стоит забывать, что организм вырабатывает желудочный сок независимо от того, есть в желудке еда или нет.
— Желудочный сок необходим в том числе для переваривания еды. Если переваривать нечего, он действует на слизистую оболочку, в результате чего появляется изжога, дискомфорт и боль в животе. В конце концов, всё это может привести к гастриту, — говорит Галина Барташевич. — Еще одна проблема, которая может возникнуть из-за регулярного пропуска завтрака, — застой желчи. Когда еда попадает в желудок, желчный пузырь сокращается. Если желудок пуст, желчь остается в пузыре, густеет, застаивается и постепенно может вызывать образование камней.
Что делать, если по утрам нет аппетита
То, что вы просыпаетесь без аппетита, — абсолютно нормально. Не надо себя заставлять есть. Просто немного подождите, пока не проголодаетесь. Если, конечно, у вас есть на это время. Если вы уже умылись, оделись, покончили с зарядкой и пробежкой, посмотрели новый эпизод сериала, встретили ребенка из школы, а чувства голода так и нет, попробуйте съесть что-нибудь небольшое, но питательное, чтобы стимулировать аппетит. Например, это может быть натуральный йогурт с ягодами, тост с авокадо и яйцом, омлет с овощами и сыром — главное, чтобы это не слишком выбивалось из вашего привычного рациона.
В идеале завтрак должен быть белково-жировым с достаточным количеством клетчатки. Белок — главный строительный материал организма, основа ДНК, клеток и тканей, а также ферментов и гормонов. Подвох в том, что организм не умеет запасать белок, ему нужно беспрерывное поступление этого макронутриента извне. Поэтому белок мы включаем в каждый прием пищи. В качестве источника белка на завтрак выбираем яйца, рыбу, морепродукты, творог, сыр, печеночный паштет, а также киноа и гречку (рекордсмены среди круп по содержанию белка).
Чтобы чувство насыщения оставалось с вами как можно дольше, к белкам и жирам стоит добавить клетчатку — овощи, фрукты, ягоды и зелень. Например, завтрак здорового человека может выглядеть так: омлет с овощами, салат из листовой зелени с масляной заправкой и слабосоленая рыба. Или так: каша из киноа на кокосовом молоке с ягодами и мятой. На завтрак можно съесть даже хумус с овощами, и это будет правильным решением с точки зрения выбора продуктов. Вариантов блюд на завтрак может быть очень много, главное, соблюдать баланс БЖУ.