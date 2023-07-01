Источник E1.RU: опекун Далера жалеет не ребенка, а себя — что она так попалась

Опекун погибшего 6-летнего Далера из Екатеринбурга Вероника Наумова, судя по всему, не раскаивается в случившемся. Об этом изданию E1.RU рассказал 1 июля источник в адвокатских кругах. По его словам, женщина очень сожалеет, что «так попалась».
«На допросах она жалела в первую очередь себя, а не ребенка — что она так попалась и может потерять свободу. Раскаянием там и не пахло. Долго всё отрицала. Даже в том, что он мертв, призналась, только когда ее приперли к стенке фактами», — рассказал источник.
Версия смерти ребёнка, похоже, была хорошо продумана: вина должна была лечь на его старшую сестру, а сама Вероника Наумова оставалась «вообще ни при делах».
«А вся ответственность ложится на старшую сестру Далера, которая последняя видела мальчика и купала его. [Наумова рассказала], что якобы мальчик ел фекалии, сестра мыла ему рот, лила воду — и там какой-то несчастный случай произошел. Пыталась придать своим действиям благородный мотив — любви к детям и заботы о них. Глубоко внутри она не считает себя виноватой и заслуживающей наказания, хотя пытается вызвать сочувствие», — убеждён источник E1.RU.
Бывший оперативник из Екатеринбурга, который не раз расследовал дела о пропаже и убийстве детей, рассказал изданию, что версия опекуна сразу насторожила его.
«Когда я только посмотрел ее интервью, сразу появилась уверенность, что она причастна к его исчезновению, потому что очень много негатива она выливала на Далера. И про диагноз, и что такой-сякой был. Нормальные родители и опекуны так себя не ведут, а тут она явно пыталась переложить ответственность на ребенка», — отмечает эксперт.
Напомним, 6-летнего Далера искали в Екатеринбурге с 26 июня. Как оказалось, мальчик погиб ещё в декабре. 29 июня тело ребенка нашли в гараже, который арендовала семья Наумовых. Опекуншу Веронику Наумову задержали 28 июня, её подозревают в убийстве. Она рассказывала, что это был несчастный случай, мальчик якобы он утонул в ванне, а она испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала труп в гараже. Старшая сестра Далера рассказала, что накануне дня смерти опекунша сильно избила ее брата. Пятеро детей Наумовой — родные и приемные — помещены в интернат до приезда отца из зоны СВО. 30 июня СК сообщил, что в действиях подозреваемой усмотрели признаки не только убийства малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ), но и истязания (часть 2 статьи 117 УК РФ), и мошенничества при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ). Суд арестовал женщину на месяц и 29 суток. Подробности этой страшной истории читайте на «Фонтанке».