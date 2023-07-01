Источник E1.RU: опекун Далера жалеет не ребенка, а себя — что она так попалась

Опекун погибшего 6-летнего Далера из Екатеринбурга Вероника Наумова, судя по всему, не раскаивается в случившемся. Об этом изданию E1.RU рассказал 1 июля источник в адвокатских кругах. По его словам, женщина очень сожалеет, что «так попалась».



«На допросах она жалела в первую очередь себя, а не ребенка — что она так попалась и может потерять свободу. Раскаянием там и не пахло. Долго всё отрицала. Даже в том, что он мертв, призналась, только когда ее приперли к стенке фактами», — рассказал источник.



Версия смерти ребёнка, похоже, была хорошо продумана: вина должна была лечь на его старшую сестру, а сама Вероника Наумова оставалась «вообще ни при делах».

