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    В кино покажут запутанный триллер Роберта Родригеса с Беном Аффлеком в главной роли

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    Фото: centpart.ru
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    6 июля на экраны выходит «Гипнотик» — новый фильм Роберта Родригеса, автора «От заката до рассвета» и «Мачете». Бен Аффлек играет полицейского детектива Дэнни Рурка, который расследует череду загадочных ограблений. Внезапно выясняется, что преступления каким-то образом связаны с исчезновением дочери Дэнни, которая пропала несколько лет назад. Пытаясь разобраться в ситуации, Дэнни понимает, что здесь замешана еще и секретная правительственная программа.

    Фото: centpart.ru
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    Роберт Родригес набросал первый вариант сценария картины еще в 2002 году, но из-за нехватки финансирования приступить к съемкам он смог лишь двадцать лет спустя. Ему помогали собственные дети: музыку к фильму писали сыновья Рейсер и Ребел Родригес, а сын Роуг работал над анимацией. Вместе с семейством над сценарием работал автор исторического сериала «Террор» и боевика «Годзилла против Конга» Макс Боренштейн.

    Критики сравнивают получившийся результат с фильмами Кристофера Нолана, поскольку «Гипнотик» тоже играет на поле психологического триллера, полного парадоксов и загадок.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: centpart.ru
    Фото: centpart.ru

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