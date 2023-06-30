    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, зап

    753мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.03eur95.11

    Юный скутерист, попавший в аварию в Усть-Ижоре, водительских прав никогда не получал

    1575
    2 комментария

    Стали известны подробности ДТП со скутером в Колпинском районе Петербурга, в котором пострадали двое подростков. Полиция проводит проверку.

    В 18:45 29 июня на равнозначном перекрестке Пушкинской улицы и улицы Труда в поселке Усть-Ижора 16-летний подросток, управляя скутером ABM, не уступил дорогу приближавшемуся справа автомобилю Nissan X-Trail под управлением 32-летней местной жительницы и столкнулся с ним, сообщает 30 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водительских прав юный скутерист не имеет.

    В результате аварии пострадали и сам водитель скутера, и его пассажирка-ровесница. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с детьмиДТП со скутером
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close