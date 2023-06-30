Юный скутерист, попавший в аварию в Усть-Ижоре, водительских прав никогда не получал

Стали известны подробности ДТП со скутером в Колпинском районе Петербурга, в котором пострадали двое подростков. Полиция проводит проверку.
В 18:45 29 июня на равнозначном перекрестке Пушкинской улицы и улицы Труда в поселке Усть-Ижора 16-летний подросток, управляя скутером ABM, не уступил дорогу приближавшемуся справа автомобилю Nissan X-Trail под управлением 32-летней местной жительницы и столкнулся с ним, сообщает 30 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водительских прав юный скутерист не имеет.
В результате аварии пострадали и сам водитель скутера, и его пассажирка-ровесница. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.