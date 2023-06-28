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    СК не хочет выпускать из-под ареста Беркович и Петрийчук

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    Следственный комитет хочет продлить арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом 28 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.

    «Поступило ходатайство следствия о продлении Беркович Е. Б. и Петрийчук С. А. меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует ТАСС представителей суда.

    Напомним, театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук вменяют оправдание терроризма. Следствие опирается в том числе на «деструктологическое» исследование, которое разглядело в пьесе «Финист — Ясный сокол» идеологию запрещенного в России террористического ИГИЛ*. В спектакле также выделили признаки идеологии радикального феминизма. Срок их ареста истекает 4 июля. Вину они не признают.

    В поддержку Беркович и Петрийчук в начале мая высказался на своем концерте в Петербурге певец Александр Розенбаум. Он заявил, что не смотрел спектакль, но дал понять, что арест считает избыточным.

    «Переборщили сильно. Пора заднюю включать», — сказал со сцены Розенбаум.

    *ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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    Евгения БерковичСветлана Петрийчук
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    Комментарии 5

    mwr28 Июн 2023 в 21:49
    не допытали
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