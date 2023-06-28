СК не хочет выпускать из-под ареста Беркович и Петрийчук

Следственный комитет хочет продлить арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом 28 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.
«Поступило ходатайство следствия о продлении
Напомним, театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук вменяют оправдание терроризма. Следствие опирается в том числе на «деструктологическое» исследование, которое разглядело в пьесе «Финист — Ясный сокол» идеологию запрещенного в России террористического ИГИЛ*. В спектакле также выделили признаки идеологии радикального феминизма. Срок их ареста истекает 4 июля. Вину они не признают.
В поддержку Беркович и Петрийчук в начале мая высказался на своем концерте в Петербурге певец Александр Розенбаум. Он заявил, что не смотрел спектакль, но дал понять, что арест считает избыточным.
«Переборщили сильно. Пора заднюю включать», — сказал со сцены Розенбаум.