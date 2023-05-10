«Переборщили сильно». Розенбаум высказался в поддержку арестованных Беркович и Петрийчук

В Петербурге на концерте в честь Дня Победы певец Александр Розенбаум вступился за арестованных по делу об оправдании терроризма авторов спектакля «Финист Ясный Сокол» Евгению Беркович и Светлану Петрийчук. Видео из БКЗ «Октябрьский» 10 мая поделилась «Ротонда».
«Я не смотрел спектакль «Финист Ясный Сокол», но Светлана Петрийчук и Женя Беркович написали об обманутых женщинах русских. Я не про политику сейчас говорю, ни в коем случае. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи… В кандалах двух девушек…» — заявил исполнитель.
Розенбаум вспомнил о фильме Веры Глаголевой «Одна война», который рассказывает о женщинах, родивших детей от немецких оккупантов: «Я никогда бы не мог, и никто бы из вас не мог представить, что Веру притянули бы за оправдание фашизма. Правда?» После этого вопроса в зале послышались аплодисменты. «Переборщили сильно. Пора заднюю включать», — заключил певец.
Театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук вменяют оправдание терроризма. Следствие опирается в том числе на «деструктологическое» исследование, которое разглядело в пьесе «Финист Ясный Сокол» идеологию запрещённого в России террористического ИГИЛ*. В спектакле также выделили признаки идеологии радикального феминизма.
Постановка «Финист Ясный Сокол» отмечена двумя высшими государственными театральными премиями «Золотая маска». В пьесе рассказывается о девушках, которые через соцсети ищут счастья, а знакомятся с вербовщиками террористических организаций.
Петрийчук и Беркович не признают вину. Подробнее о театральном деле читайте в материале «Фонтанки».
*ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.