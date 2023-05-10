«Переборщили сильно». Розенбаум высказался в поддержку арестованных Беркович и Петрийчук

В Петербурге на концерте в честь Дня Победы певец Александр Розенбаум вступился за арестованных по делу об оправдании терроризма авторов спектакля «Финист Ясный Сокол» Евгению Беркович и Светлану Петрийчук. Видео из БКЗ «Октябрьский» 10 мая поделилась «Ротонда».



«Я не смотрел спектакль «Финист Ясный Сокол», но Светлана Петрийчук и Женя Беркович написали об обманутых женщинах русских. Я не про политику сейчас говорю, ни в коем случае. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи… В кандалах двух девушек…» — заявил исполнитель.