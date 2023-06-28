Пени за капремонт в Петербурге включат в итоговую сумму квитанции

Пени по взносам на капитальный ремонт начинают включать в общую сумму к оплате по квитанции ЖКХ. Раньше их видели только в разделе «взаиморасчеты с организациями», оплатить по умолчанию их было нельзя.



Изменения анонсировали с 1 июля. Как сообщает жилищный комитет 28 июня, величина пени будет рассчитана на дату формирования квитанции. «Включение пени в сумму к оплате является стимулирующей мерой, направленной на сокращение задолженности граждан по взносам на капитальный ремонт. Это позволит горожанам оплатить пени и не копить долги», — цитируют в комитете пресс-службу фонда капремонта.

