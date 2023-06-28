Пени за капремонт в Петербурге включат в итоговую сумму квитанции

Пени по взносам на капитальный ремонт начинают включать в общую сумму к оплате по квитанции ЖКХ. Раньше их видели только в разделе «взаиморасчеты с организациями», оплатить по умолчанию их было нельзя.
Изменения анонсировали с 1 июля. Как сообщает жилищный комитет 28 июня, величина пени будет рассчитана на дату формирования квитанции. «Включение пени в сумму к оплате является стимулирующей мерой, направленной на сокращение задолженности граждан по взносам на капитальный ремонт. Это позволит горожанам оплатить пени и не копить долги», — цитируют в комитете пресс-службу фонда капремонта.
Само по себе включение в итоговую сумму не предполагает дополнительных начислений. Пени начисляются при несвоевременной или неполной оплате с
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что пени за неоплаченные взносы по капремонту только недавно начали целиком отображать в квитанции, но в итоговую сумму к оплате в бумажной квитанции не включали.
Важно понимать, что подсчитанные на момент формирования квитанции пени не означают, что вам больше не придется их платить. Дело в том, что важен сам момент оплаты квитанции, и за те дни, которые пройдут между выставлением квитанции и вашей оплатой, общая сумма пеней вырастет. Так что окончательно по ним абонент сможет рассчитаться в следующем расчетном периоде, так как к тому времени сама задолженность уже будет закрыта.
Напомним, недавно фонд начал рассылать долговые извещения всем горожанам, у которых долг по взносам превышает 100 рублей. Параллельно прокуратура выдала представление на имя профильного вице-губернатора в связи с проблемами в работе фонда.