Не только пешком: лучшие виды Петербурга — с палубы прогулочного судна

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Петербург не зря называют Северной Венецией: большую часть его прелести можно понять, только если увидеть его с воды. Комитет по туризму правительства города подготовил небольшой путеводитель популярных водных маршрутов Петербурга.



А «(От)личный Петербург» напоминает, что в этом году среди наших номинаций — «Петербург с воды». Называйте свои предпочтения здесь. Пять самых популярных мест или маршрутов войдут в ТОП-10 номинации. Еще пять назовет редакция.

Ну что ж, отправляемся в путь. Не забудьте, как настоящие петербуржцы, взять с собой зонтик, темные очки, теплые перчатки и стаканчик горячего кофе.

Когда приезжать и с чего начать? Даже коренные петербуржцы в суматохе дней не всегда отслеживают начало и конец навигации по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Так что услышать отмазку «Опоздал на мосты» в марте — обычное дело! Что уж говорить о тех, кто в Петербурге не живет! Однажды мы прочли в одной книге, как герой простудился и долго болел, потому что всю ночь грустил и смотрел на разведенные мосты. В декабре.



Так что сразу сообщаем: обычно навигация открывается в середине апреля и длится до начала ноября. На воде практически сразу появляются многочисленные туристические кораблики, катера и моторки. Но лучшее время для водной прогулки по городу — конечно же, лето. Не только потому, что теплее, светлее и комфортнее: в летнем сезоне выбор предложений по водным прогулкам больше, а значит, можно исследовать разные маршруты и увидеть больше.

В это время по Неве и Финскому заливу ходят большие двухпалубные теплоходы, а по Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова и Крюкову каналу — суда поменьше. Обычно водная прогулка длится от 1 до 2 часов.



Для тех, кто в Петербурге впервые, просто необходимо прокатиться по центральным рекам и каналам Санкт-Петербурга и послушать экскурсовода. Обзорный круиз обычно проходит по Фонтанке, Мойке и Крюкову каналу — иногда с выходом в Неву — мимо самых узнаваемых достопримечательностей города. Все открыточные виды города — вашему вниманию!



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В городе есть и официальные операторы речных прогулок. На их сайтах можно найти расписание водных круизов, перечень причалов и маршрутов со всеми остановками, список экскурсионных программ. Можно не только выбрать подходящий круиз, но и конкретное место отправления, а также приобрести билеты онлайн — это обычно немного дешевле, чем на причале. Также билеты на речные круизы можно приобрести в информационных центрах Городского туристско-информационного бюро.

От причала к причалу Не все знают, что есть у нас городской водный маршрут с остановками по рекам и каналам Петербурга. На него можно купить билет на целый день и кататься с утра до ночи: зайти на одной остановке, выйти на следующей, прогуляться по местным окрестностям, а потом отправиться дальше на следующем трамвайчике. Остановки на маршруте запланированы у главных достопримечательностей: Медного всадника, Петропавловской крепости, крейсера «Аврора» и в Новой Голландии.

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Комитет по туризму сообщает, что в сезоне-2023 открыт новый водный экскурсионный маршрут между Васильевским островом и крейсером «Аврора». Здесь тоже действует дневной билет. Эту линию шесть раз в день проходят теплоходы «Москва» и «Ряпушка», каждый из них рассчитан на более чем 70 пассажиров.



Самый низкий мост, залив на закате и острова Если вы в Санкт-Петербурге не в первый раз или просто хотите увидеть больше, чем среднестатистический турист, обратите внимание на новый маршрут «Золотой треугольник» — по каналу Грибоедова. Катер пройдет под 35 мостами, включая Казанский — самый низкий мост города, ширина которого почти 100 метров. В этом году заработал причал «Никольские ряды», так что теперь можно совместить пешеходную прогулку по Коломне с речным круизом.

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Одна из жемчужин дельты Невы — острова. Теплоход с открытой палубой пройдет по Неве и Финскому заливу, и с него откроются урбанистическая акватория Крестовского, дачи и дворцы Каменного, парковые виды Елагина, а также классические виды Петербурга и новые виды с моря. Это идеальный способ погружения в городской калейдоскоп разных эпох.



Только для настоящих петербуржцев и примкнувших к ним: маршрут «Круиз «Город — Порт», который связывает два популярных общественных пространства города: «Севкабель Порт» и Новую Голландию. В пути будет много интересного: портовые воды, центральная акватория Невы, объекты дворцовой и промышленной архитектуры, и, конечно, морские пейзажи.



Есть в списке интересных предложений и прогулки и по Финскому заливу на закате, и поездки на «Метеорах» в Кронштадт и Петродворец, и, конечно, классический способ закончить день — выход в Неву с лицезрением панорамы разводящихся мостов.

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«Разведение мостов — не просто символ туристского Петербурга. Это душа нашего города, романтика, величие и красота, это то, без чего невозможно представить Северную столицу. Как природное явление белые ночи есть во многих наших широтах, а в регионах за Полярным кругом — вообще, полярный день. Но именно здесь, в Петербурге, родился гениальный образ белых ночей с парящими над Невой мостами — магнит для путешественников, обязательный пункт в программе посещения нашего города. К нам приезжают специально, чтобы это увидеть, и возвращаются, чтобы вновь приобщиться к этому чуду», — подчеркивает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

