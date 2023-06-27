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    Мировой суд оштрафовал Google ещё на 4 млрд рублей из-за неуплаты назначенного ранее штрафа

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    Мировой судья Пресненского района Москвы оштрафовал Google LLC на 4 млрд рублей из-за неоплаченного компанией штрафа Федеральной антимонопольной службы в размере 2 миллиардов. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба ФАС.

    В феврале 2022 года антимонопольщики установили, что правила Google, связанные с приостановлением и блокировками аккаунтов, а также обращения контента пользователей на YouTube, — непрозрачные, необъективные и непредсказуемые. Ведомство пришло к выводу, что видеохостинг ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

    В связи с этим российский регулятор признал американского IT-гиганта виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке видеохостингов и наложил оборотный штраф на сумму более 2 млрд рублей. Компания пыталась оспорить его, но суды приняли сторону ФАС.

    Поскольку штраф так и не был выплачен, мировой суд решил, что Google должен дополнительно заплатить удвоенную сумму взыскания, то есть еще 4 млрд рублей.

    Это не единственный оборотный штраф, который был назначен Google в 2022 году. Осенью компанию оштрафовали на 21,7 млрд рублей из-за неудаления противоправной информации с YouTube. Огромные взыскания со стороны регулирующих органов и нежелание головной компании продолжать развитие бизнеса в России поставили «дочернее» ООО «Гугл» на грань банкротства. С начала 2023 года российская фирма находится под наблюдением. Как стало известно в июне, со счетов организации приставы уже сняли все деньги. К слову, по итогам 2021 года «Гугл» выплатила 10 млрд рублей дивидендов.

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