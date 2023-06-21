В России со счетов дочерней компании Google приставы сняли все деньги

Со счетов российской дочерней компании Google — ООО «Гугл» Федеральная служба судебных приставов сняла все денежные средства в качестве обеспечительной меры по судебному разбирательству. Об этом говорится в отчете ООО «Гугл» за 2022 год, на который 21 июня обратил внимание «Коммерсантъ».



Согласно документу, в конце прошлого года на счетах было 375,5 млн рублей против 3,09 млрд руб. на конец 2021 года.



В течение 2021–2022 года из-за неоднократного нарушения российского законодательства на компанию Google накладывали оборотные штрафы на общую сумму в 29 млрд рублей. В июне 2022 года ООО «Гугл» подала заявление о банкротстве, но в сентябре суд процедуру приостановил. В мае компания подала иск в Арбитражный суд Москвы, в котором оспаривает действия судебных приставов по аресту имущества.