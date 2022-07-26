Google получил новый оборотный штраф. ФАС требует 2 млрд за внезапные блокировки на YouTube

«Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемым», — говорится в заявлении пресс-службы.

Злоупотребление Google доминирующим положением на рынке видеохостингов Федеральная антимонопольная служба России конвертировала в миллиардный штраф. Об этом сообщается на сайте ФАС 26 июля.

В ФАС считают, что политика Google приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов без предупреждения и обоснования действий, что ущемляет интересы пользователей и также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Компанию признали виновной в соответствии со второй частью статьи 14.31 КоАП и наложили оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей (34 886 073,22 доллара). На то, чтобы расплатиться, у Google LLC будет два месяца с момента вступления в силу документа о денежной санкции.

Жалобу на американскую компанию подала региональная общественная организация «Центр интернет-технологий». В частности, РОЦИТ указывал, что условия пользовательских соглашений позволяют Google произвольно ограничивать любой аккаунт. В феврале этого года ФАС признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства.



18 июля Google получила оборотный штраф в 21 млрд рублей. «Фонтанка» писала, что взыскание приближает к банкротству российское юрлицо ООО «Гугл», и о том, чем это грозит кредиторам.

