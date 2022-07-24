Банкротство федерального масштаба. «Дочка» Google на грани краха и миллиардных потерь

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Рекордный штраф на 21 млрд рублей, наложенный на этой неделе, стремительно приближает ООО «Гугл» к банкротству. Для него это будет означать в первую очередь эффективную защиту от многочисленных российских кредиторов.

Заморозивший работу в России интернет-гигант Google еще весной был атакован российскими телеканалами и госорганами, которые успешно добиваются в судах компенсации за блокировки в YouTube и подтверждают законность многомиллиардных штрафов. Тем временем сотни средних и маленьких компаний, а также ИП пытаются забрать у него свои крохи, потраченные на продвижение в сети. Перспектива банкротства грозит им окончательной потерей денег.



Петербургский психолог Алена продвигала свои услуги в интернете через контекстную рекламу. Но в марте Google в одночасье объявил о прекращении всей рекламной деятельности в России. Уже переведенные на его счета деньги превратились в тыкву. Алена через личный кабинет попросила о возврате потраченных денег и направила по факсу аналогичную просьбу. Сумма совсем небольшая — 4 200 рублей, но и бизнес у Алены невелик.

Это было 8 апреля. Больше двух месяцев от корпорации Alphabet (владеет Google) не было ни слуху, ни духу. Лишь в личном кабинете сервиса Goоgle Ads многообещающее: «Скоро мы вернем вам средства» и «Ваш возврат почти готов к выплате».



И вот 16 июня наконец пришло письмо. Бумажное, на 10 листах. И в нем сообщение, что компания подает заявление о собственном банкротстве, так что выплаты Алены, если и будут, то не скоро.

Крупнейший из рассматриваемых сейчас в арбитражах исков к «Гуглу» — от группы «Шкулев Медиа» — около 30 млн рублей. Как пояснили «Фонтанке» в компании, основная часть суммы — это задолженность за рекламу за февраль и кусочек марта.

В марте компания резко заблокировала доступ в личные кабинеты, где было видно, сколько денег она должна. Образовался долг, и исполнитель стал интересоваться выплатами, в ответ получил что-то вроде: «Мы разбираемся в ситуации, уточняем, но бизнес в России мы закрываем». Потом в какой-то момент сотрудники «Гугл» и вовсе перестали выходить на связь.



Более 20 млн рублей от российской «дочки» американского гиганта потребовало московское ООО «Хорошая реклама» с выручкой 2,3 млрд рублей в 2021 году. Владелец и гендиректор рекламного агентства Валентина Клочкова сообщила «Фонтанке», что общая задолженность «Гугла» перед ее компанией составляет около 30 млн рублей, но требования пришлось разбить на несколько исков.



«Мы — рекламное агентство, которое оказывает услуги по размещению рекламы в «Гугле». У нас есть заказчики, мы — посредник по передаче денег и по услугам. Деньги «Гугл» не вернул. На телефонные звонки и письма они не отвечают, а иски пытаются опротестовать», — рассказала предпринимательница.



По ее словам, «Хорошая реклама» вернула деньги клиентам, поскольку давно находится на рынке и дорожит репутацией, но сама компания осталась в убытке. И никакой надежды вернуть эти деньги у владелицы фирмы нет.

«"Гугл" возвращал деньги до того момента, пока ему не заблокировали счета. Они были заблокированы по искам «Газпром медиа» и еще нескольких компаний. Там крупные иски, по 500 миллионов. После блокировки они уже ни с кем не общались. Затем были наложены штрафы со стороны государства. Поскольку входящий поток денег был уже остановлен, а исходящий формировали деньги таких же как мы, кто отправил их, но не получил возврата, у нас нет шанса. Все, что было на счетах у «Гугла», сейчас заберет государство, а все, кому они были должны, останутся без денег», — сокрушается Клочкова.



22 июля в московском арбитраже прошло судебное заседание по делу о банкротстве «Гугл», инициированному 16 июня несколькими ИП и компанией «Бун Эдам». Оно длилось считанные минуты. Этого хватило представителю ответчика, чтобы объявить, что неисполненные обязательства компании превышают 19 млрд рублей, а активы оцениваются всего в 3,5 млрд. Как передавали СМИ, еще 1,2 млрд арестованы на счетах по крупным рискам. В связи с этим организация подала заявление о своем банкротстве.



Среди кредиторов, по словам юриста, кроме коммерческих, есть и собственные сотрудники, и налоговая служба. Это кредиторы, с которыми банкрот обязан расплатиться в первую очередь. Однако представитель компании заявил, что она не может отдать деньги даже им, поскольку девять ее счетов в российском отделении Ситибанка арестованы. В итоге суд отложил рассмотрение дела на 12 сентября.



Первый оборотный штраф в России и в истории компании «Гугл» получил в декабре 2021 года за неудаление информации, которая признана в стране запрещенной. Суд взыскал 7,2 млрд рублей. После неудачных попыток обжаловать решение, в мае «Гугл» выплатил штраф и 505 млн рублей исполнительского сбора.

Однако на этой неделе российское представительство корпорации получило новое оборотное взыскание — за повторное неудаление запрещенной информации. В Роскомнадзоре уточнили, что именно отказался убирать Google: фейки о российской армии, материалы, пропагандирующие экстремизм, терроризм и «индифферентное отношение к жизни несовершеннолетних», призывы к участию в несанкционированных митингах. За «систематические нарушения» против компании действуют и другие меры: информирование об этом пользователей и запрет на рекламу. Суд оценил нарушение в 21 млрд рублей.

Исполинская сумма окончательно лишила надежды рядовых и не очень предпринимателей, поскольку стало понятно, таких денег у компании нет. Хотя они были, но предусмотрительно были распылены в 2021 году в различных направлениях. Так, исходя из отчетности фирмы в СПАРК, в прошлом году «Гугл» резко сократил объем активов с 31,3 до 6,8 млрд рублей, увеличил платежи поставщикам и подрядчикам с 80,6 до 121,5 млрд рублей, а также впервые за последние пять лет выплатил своим американским акционерам 10 млрд рублей дивидендов. Таким образом впервые за все годы работы в России ООО «Гугл» получил убыток, да еще какой — сразу 8,3 млрд рублей.

