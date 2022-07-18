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    Google получил новый оборотный штраф в России в 21 млрд рублей

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    10 комментариев

    Мировой судья Таганского района Москвы назначил Google второй оборотный штраф за неудаление запрещенного контента. Он составил более 21 миллиарда рублей, сообщает 18 июля РИА Новости.

    В июне на счета и имущество российского подразделения компании был наложен арест на 1 млрд рублей. К Google подала иск ВГТРК, требуя восстановить доступ к своим каналам на YouTube и взыскать судебную неустойку.

    Предыдущий штраф в 15 миллионов рублей компания получила в июне — за повторный отказ локализовать персональные данные граждан России. В конце мая Google погасила штраф в 7,7 миллиарда рублей (7,2 млрд оборотного штрафа и еще 500 млн рублей исполнительского сбора), полученный за неудаление запрещенного в РФ контента.

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    Комментарии 10

    kоt-obormot18 Июл 2022 в 16:17
    Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается.©
    +0-0
    MidNightWoodpecker18 Июл 2022 в 15:58
    Так это же золотое дно, причем, в отличие от нефти-газа, деньги поступают прямо из воздуха, без всяких продуктопроводов и санкций.
    Майкрософт с Гуглом весь наш бюджет поднимут без напряга.
    +0-0
    kоt-obormot18 Июл 2022 в 15:44
    Ну все, пойду все сервисы удалю!
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