Google получил новый оборотный штраф в России в 21 млрд рублей

Мировой судья Таганского района Москвы назначил Google второй оборотный штраф за неудаление запрещенного контента. Он составил более 21 миллиарда рублей, сообщает 18 июля РИА Новости.



В июне на счета и имущество российского подразделения компании был наложен арест на 1 млрд рублей. К Google подала иск ВГТРК, требуя восстановить доступ к своим каналам на YouTube и взыскать судебную неустойку.



Предыдущий штраф в 15 миллионов рублей компания получила в июне — за повторный отказ локализовать персональные данные граждан России. В конце мая Google погасила штраф в 7,7 миллиарда рублей (7,2 млрд оборотного штрафа и еще 500 млн рублей исполнительского сбора), полученный за неудаление запрещенного в РФ контента.