Суд в Москве арестовал 1 млрд руб. российского подразделения Google по двум искам ВГТРК

Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета и имущество российского подразделения компании Google (ООО «ГУГЛ») на 1 млрд рублей в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК. Об этом свидетельствуют определения суда, размещённые в картотеке арбитражных дел.



Оба иска телерадиокомпания направила против ООО «ГУГЛ», Google LLC (США), Google Commerce Limited и Google Ireland Limited. В качестве третьих лиц в одном из них указаны Ольга Скабеева, Евгений Попов и Аркадий Мамонтов, во втором — Владимир Соловьёв.