Суд в Москве арестовал 1 млрд руб. российского подразделения Google по двум искам ВГТРК

Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета и имущество российского подразделения компании Google (ООО «ГУГЛ») на 1 млрд рублей в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК. Об этом свидетельствуют определения суда, размещённые в картотеке арбитражных дел.
Оба иска телерадиокомпания направила против ООО «ГУГЛ», Google LLC (США), Google Commerce Limited и Google Ireland Limited. В качестве третьих лиц в одном из них указаны Ольга Скабеева, Евгений Попов и Аркадий Мамонтов, во втором — Владимир Соловьёв.
Телевизионная компания потребовала восстановить доступ к каналам ВГТРК на YouTube и взыскать судебную неустойку. В итоге суд удовлетворил требования о принятии обеспечительных мер и по каждому иску наложил арест на денежные средства и имущество ООО «ГУГЛ» на 500 млн руб.
В конце мая стало известно, что компания Google погасила наложенные на неё в России штрафы на сумму более 7,7 млрд рублей. Денежные наказания связаны с неоднократным неудалением запрещенного в РФ контента.