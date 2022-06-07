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    Суд в Москве арестовал 1 млрд руб. российского подразделения Google по двум искам ВГТРК

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    5 комментариев

    Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета и имущество российского подразделения компании Google (ООО «ГУГЛ») на 1 млрд рублей в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК. Об этом свидетельствуют определения суда, размещённые в картотеке арбитражных дел.

    Оба иска телерадиокомпания направила против ООО «ГУГЛ», Google LLC (США), Google Commerce Limited и Google Ireland Limited. В качестве третьих лиц в одном из них указаны Ольга Скабеева, Евгений Попов и Аркадий Мамонтов, во втором — Владимир Соловьёв.

    Телевизионная компания потребовала восстановить доступ к каналам ВГТРК на YouTube и взыскать судебную неустойку. В итоге суд удовлетворил требования о принятии обеспечительных мер и по каждому иску наложил арест на денежные средства и имущество ООО «ГУГЛ» на 500 млн руб.

    В конце мая стало известно, что компания Google погасила наложенные на неё в России штрафы на сумму более 7,7 млрд рублей. Денежные наказания связаны с неоднократным неудалением запрещенного в РФ контента.

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    Комментарии (5)

    Алекс64
    Ничего не понял, но если в заголовке 1000000000, а суд арестовал только 500000000. То где ещё 500000000? Фима, я Вас спрашиваю...
    Или это откат?...
    Денеб
    Битва Средневековья с 21 веком.....Старое и новое....Или кто кого.......
    муматор
    помёт и скабейкина, как только заголовок увидел, так сразу в голову эти персонажи пришли. Не ошибся.
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