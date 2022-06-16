Google снова оштрафовали. В этот раз на 15 млн рублей

Суд Таганского района Москвы оштрафовал на 15 млн рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные граждан России. Об этом 16 июня сообщает РИА Новости.
«Назначить штраф в размере 15 миллионов рублей», — решил мировой судья судебного участка Таганского района Вахрамеев.
На заседание представители Google не явились.
По данным Роскомнадзора, компания Google продолжает хранить персональные данные россиян в базах, находящихся на территориях США и ЕС.
В конце мая компания Google погасила наложенные на нее в России штрафы на сумму более 7,7 млрд рублей за неоднократное неудаление запрещенного в РФ контента.