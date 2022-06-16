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    Google снова оштрафовали. В этот раз на 15 млн рублей

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    Суд Таганского района Москвы оштрафовал на 15 млн рублей компанию Google за повторный отказ локализовать персональные данные граждан России. Об этом 16 июня сообщает РИА Новости.

    «Назначить штраф в размере 15 миллионов рублей», — решил мировой судья судебного участка Таганского района Вахрамеев.

    На заседание представители Google не явились.

    По данным Роскомнадзора, компания Google продолжает хранить персональные данные россиян в базах, находящихся на территориях США и ЕС.

    В конце мая компания Google погасила наложенные на нее в России штрафы на сумму более 7,7 млрд рублей за неоднократное неудаление запрещенного в РФ контента.

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