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    Суд в Москве утвердил взыскание с Google оборотного штрафа на 21,7 млрд рублей

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    Таганский суд Москвы признал законным взыскание с компании Google LLC оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за повторное административное правонарушение после неудаления с YouTube недостоверной информации о военной операции на Украине. Апелляционная жалоба представителя компании оставлена без удовлетворения, сообщает в пятницу, 9 сентября, «Интерфакс»

    Штраф был назначен мировым судом Таганского района Москвы 18 июля. В декабре прошлого года Google стала первой IT-компанией, получившей оборотный штраф за неудаление контента. Тогда он составил более 7 млрд рублей.

    «Фонтанка» писала, что в конце июля Google получил ещё оборотный штраф. ФАС потребовала от компании 2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке видеохостингов и внезапные блокировки на YouTube.

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