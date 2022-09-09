Суд в Москве утвердил взыскание с Google оборотного штрафа на 21,7 млрд рублей

Таганский суд Москвы признал законным взыскание с компании Google LLC оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за повторное административное правонарушение после неудаления с YouTube недостоверной информации о военной операции на Украине. Апелляционная жалоба представителя компании оставлена без удовлетворения, сообщает в пятницу, 9 сентября, «Интерфакс»



Штраф был назначен мировым судом Таганского района Москвы 18 июля. В декабре прошлого года Google стала первой IT-компанией, получившей оборотный штраф за неудаление контента. Тогда он составил более 7 млрд рублей.

