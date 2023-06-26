Генконсульство Финляндии в Петербурге столкнулось с перебоями в работе мобильной связи

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге столкнулось с перебоями в работе мобильной связи, сообщают 26 июня финские СМИ. Журналисты уточняют, что проблемы касались в основном исходящих вызовов.



Министерство иностранных дел Суоми сегодня подтвердило эту информацию. Дипломаты заявили, что проблемы связаны с «банковскими платежами после того, как Россия заморозила счета финских дипмиссий».



Сейчас в Петербурге у финнов со связью снова всё в порядке. Отмечается, что в посольстве Финляндии в Москве подобных отключений не было.

