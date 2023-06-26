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    Генконсульство Финляндии в Петербурге столкнулось с перебоями в работе мобильной связи

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    Генеральное консульство Финляндии в Петербурге столкнулось с перебоями в работе мобильной связи, сообщают 26 июня финские СМИ. Журналисты уточняют, что проблемы касались в основном исходящих вызовов.

    Министерство иностранных дел Суоми сегодня подтвердило эту информацию. Дипломаты заявили, что проблемы связаны с «банковскими платежами после того, как Россия заморозила счета финских дипмиссий».

    Сейчас в Петербурге у финнов со связью снова всё в порядке. Отмечается, что в посольстве Финляндии в Москве подобных отключений не было.

    Напомним, 17 мая Россия заморозила банковские счета финских представительств в стране.

    Тогда в Суоми заявили, что заморозка счетов «выглядит как дразнилка, и вопрос, возможно, не был продуман до конца».

    Эта мера стала ответом на действия финской стороны. 1 апреля в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.

    В январе в Суоми заморозили российские активы на сумму примерно 190 млн евро. Об этом писали финские СМИ и «Фонтанка».

    А 30 мая МИД России сообщило о закрытии с 1 июля канцелярии посольства РФ в городе Лаппеенранта. С той же даты отзывается согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

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