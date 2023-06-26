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    Картаполов: во время попытки мятежа погибшие были с обеих сторон

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    Во время попытки мятежа, произошедшей в субботу, погибшие были и со стороны Минобороны, и со стороны ЧВК «Вагнер». Об этом в интервью «Фонтанке» 26 июня рассказал бывший замминистра обороны, глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

    «Со стороны Минобороны есть [погибшие], со стороны «Вагнера» есть. Минобороны об этом официально не говорит и, думаю, не скажет», — заявил Картаполов.

    В ответ на вопрос о том, должен ли кто-то ответить за гибель людей, он заявил, что необходимо провести следственные действия и разбирательства: «Потому что гибель человека — это есть гибель человека. И дальше уже по результатам этих следственных действий будут приниматься необходимые решения», — подчеркнул глава оборонного комитета Госдумы.

    Картаполов отметил, что не готов говорить о решениях, которые могут быть приняты после разбирательств. По его словам, сначала «надо понять, почему это произошло, что к этому привело».

    Полностью интервью Андрея Картаполова читайте здесь.

    В ночь на 24 июня в России была совершена попытка вооруженного мятежа. К утру субботы бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным вошли в центр Ростова-на-Дону. Были оцеплены ряд административных зданий, в числе которых был штаб Южного военного округа. Часть вагнеровцев осталиась в городе, остальные выдвинулись в сторону Москвы. По факту организации вооруженного мятежа было возбуждено уголовное дело. Оно не закрыто до сих пор.

    Вечером стало известно, что ЧВК возвращается в полевые лагеря. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и Пригожина, добро на которые дал президент России Владимир Путин.

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    Мятеж Пригожина
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