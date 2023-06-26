Картаполов: во время попытки мятежа погибшие были с обеих сторон

Во время попытки мятежа, произошедшей в субботу, погибшие были и со стороны Минобороны, и со стороны ЧВК «Вагнер». Об этом в интервью «Фонтанке» 26 июня рассказал бывший замминистра обороны, глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.



«Со стороны Минобороны есть [погибшие], со стороны «Вагнера» есть. Минобороны об этом официально не говорит и, думаю, не скажет», — заявил Картаполов.



В ответ на вопрос о том, должен ли кто-то ответить за гибель людей, он заявил, что необходимо провести следственные действия и разбирательства: «Потому что гибель человека — это есть гибель человека. И дальше уже по результатам этих следственных действий будут приниматься необходимые решения», — подчеркнул глава оборонного комитета Госдумы.

