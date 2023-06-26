Картаполов: во время попытки мятежа погибшие были с обеих сторон

Во время попытки мятежа, произошедшей в субботу, погибшие были и со стороны Минобороны, и со стороны ЧВК «Вагнер». Об этом в интервью «Фонтанке» 26 июня рассказал бывший замминистра обороны, глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.
«Со стороны Минобороны есть [погибшие], со стороны «Вагнера» есть. Минобороны об этом официально не говорит и, думаю, не скажет», — заявил Картаполов.
В ответ на вопрос о том, должен ли кто-то ответить за гибель людей, он заявил, что необходимо провести следственные действия и разбирательства: «Потому что гибель человека — это есть гибель человека. И дальше уже по результатам этих следственных действий будут приниматься необходимые решения», — подчеркнул глава оборонного комитета Госдумы.
Картаполов отметил, что не готов говорить о решениях, которые могут быть приняты после разбирательств. По его словам, сначала «надо понять, почему это произошло, что к этому привело».
Полностью интервью Андрея Картаполова читайте здесь.