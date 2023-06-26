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    Ограничения из-за режима КТО отменены и в Подмосковье

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    Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил ограничения, введенные в регионе в связи с режимом контртеррористической операции.

    Утром 26 июня режим КТО отменили в Москве, Московской и Воронежской областях.

    Новость дополняется.

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