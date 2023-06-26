Ограничения из-за режима КТО отменены и в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил ограничения, введенные в регионе в связи с режимом контртеррористической операции.
Утром 26 июня режим КТО отменили в Москве, Московской и Воронежской областях.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил ограничения, введенные в регионе в связи с режимом контртеррористической операции.
Утром 26 июня режим КТО отменили в Москве, Московской и Воронежской областях.
Новость дополняется.
26 июня 2023, 09:06
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