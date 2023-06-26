В Приамурье ребенок дотронулся до металлической лестницы и погиб от удара током

В Приамурье восьмилетнего мальчика убило током на приусадебном участке частного дома. Инцидент произошел в селе Поярково Михайловского района. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает 26 июня Следственный комитет Амурской области.
По данным СК, ребенок получил смертельную электротравму, прикоснувшись к металлической лестнице, которая опиралась на металлическую кровлю веранды. Как уточнили РИА Новости в СУСК региона, электричество в этот частный дом два года назад самостоятельно проводил дедушка мальчика. Деда уже нет в живых.
Ранее в Омске 16-летнего подростка убило током в квартире. Школьник пытался починить свой старый компьютер, который не был выключен из сети, и, по предварительной информации, произошло короткое замыкание.