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    В Приамурье ребенок дотронулся до металлической лестницы и погиб от удара током

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    В Приамурье восьмилетнего мальчика убило током на приусадебном участке частного дома. Инцидент произошел в селе Поярково Михайловского района. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает 26 июня Следственный комитет Амурской области.

    По данным СК, ребенок получил смертельную электротравму, прикоснувшись к металлической лестнице, которая опиралась на металлическую кровлю веранды. Как уточнили РИА Новости в СУСК региона, электричество в этот частный дом два года назад самостоятельно проводил дедушка мальчика. Деда уже нет в живых.

    Ранее в Омске 16-летнего подростка убило током в квартире. Школьник пытался починить свой старый компьютер, который не был выключен из сети, и, по предварительной информации, произошло короткое замыкание.

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