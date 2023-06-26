С военно-морского салона в Кронштадте улетел аэростат. А потом «что-то непохожее на самолёт» видели над Лахтой

Аэростат оторвался от своих укротителей накануне, когда начали разбирать выставочную экспозицию МВМС. Пятеро молодых людей прыгали и пытались ухватить веревки, но им противостоял сильный ветер. В итоге аэростат выпорхнул из крепких рук.

С Международного военно-морского салона в Кронштадте улетел непослушный аэростат. Видео «Фонтанке» прислали очевидцы.

Утром 25 июня другие бдительные читатели прислали в редакцию видео из Лахты с комментарием, что в небе замечено что-то, непохожее на самолет. Однако утверждать, что это был тот самый мятежный аэростат с уверенностью нельзя.

Аэростат над городом видели и пару недель назад, он летал над Шушарами и угадывался куда точнее.

Подобным образом выглядит высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО», он как раз базируется на аэростате.

Поймали ли кронштадский дирижабль пока неизвестно.