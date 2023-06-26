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    С военно-морского салона в Кронштадте улетел аэростат. А потом «что-то непохожее на самолёт» видели над Лахтой

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    С Международного военно-морского салона в Кронштадте улетел непослушный аэростат. Видео «Фонтанке» прислали очевидцы.

    Аэростат оторвался от своих укротителей накануне, когда начали разбирать выставочную экспозицию МВМС. Пятеро молодых людей прыгали и пытались ухватить веревки, но им противостоял сильный ветер. В итоге аэростат выпорхнул из крепких рук.

    Утром 25 июня другие бдительные читатели прислали в редакцию видео из Лахты с комментарием, что в небе замечено что-то, непохожее на самолет. Однако утверждать, что это был тот самый мятежный аэростат с уверенностью нельзя.

    Читатель «Фонтанки» Алексей

    Аэростат над городом видели и пару недель назад, он летал над Шушарами и угадывался куда точнее.

    Подобным образом выглядит высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО», он как раз базируется на аэростате.

    Поймали ли кронштадский дирижабль пока неизвестно.

    Накануну «Фонтанка» писала, что военно-морской салон закрылся досрочно на фоне настоящего «мятежа», однако организаторы опровергли эту информацию и заверили, что «Салон будет работать в ограниченном режиме, только для специалистов».

    © Фонтанка.Ру

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