Росавтодор: ограничения на трассах в России сняты

Введенные в течении дня 24 июня ограничения на российских трассах сняты. Об этом в ночь на 25 число сообщил Роставтодор.



«Ограничения сняты», — цитирует ТАСС ответ ведомства на соответствующий вопрос.



Ограничения были введены субботним днем в тот момент, когда бойцы ЧВК «Вагнер» начали движение из Ростова-на-Дону в сторону столицы. Частично перекрывались трассы М-2, М-4 и М-5.



В Липецкой области власти пошли на то, чтобы намеренно перекопать дороги и не дать пройти технике.

О снятии ограничений на границах регионов ранее начали сообщать их главы. В частности, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что возобновляется движение по региональным трассам. Он добавил, что одновременно стартовали работы по восстановлению дорожного полотна.

