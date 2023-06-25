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    Росавтодор: ограничения на трассах в России сняты

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    Введенные в течении дня 24 июня ограничения на российских трассах сняты. Об этом в ночь на 25 число сообщил Роставтодор.

    «Ограничения сняты», — цитирует ТАСС ответ ведомства на соответствующий вопрос.

    Ограничения были введены субботним днем в тот момент, когда бойцы ЧВК «Вагнер» начали движение из Ростова-на-Дону в сторону столицы. Частично перекрывались трассы М-2, М-4 и М-5.

    В Липецкой области власти пошли на то, чтобы намеренно перекопать дороги и не дать пройти технике.

    О снятии ограничений на границах регионов ранее начали сообщать их главы. В частности, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что возобновляется движение по региональным трассам. Он добавил, что одновременно стартовали работы по восстановлению дорожного полотна.

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