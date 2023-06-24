Липецкая область начинает отменять введенные ограничения и открывает дороги

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе начинают отменять введенные ранее ограничения.



«В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили — здесь несложно, сделаем быстро. Ещё раз благодарю всех за понимание, доверие и поддержку. Вместе мы — сила!» — написал глава региона 24 июня в своем телеграм-канале.



Утром в Липецкой области были усилены меры безопасности в связи с продвижением техники ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы. К вечеру ситуация с Евгением Пригожиным и его частной военной компанией разрешилась. Колонны развернулись и направились в полевые лагеря после переговоров бизнесмена с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

