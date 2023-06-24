Роскомнадзор предупреждает о возможных перебоях со связью и интернетом

Жителей нескольких российских регионов предупредили о возможных проблемах со связью и ограничении работы интернет-ресурсов.



«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса не ограничивается», — сообщили РБК в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о сбоях в Telegram.



«Ведомостям» представитель РКН рассказал, что сейчас работа Telegram не ограничивается.

По данным Downdetector, число жалоб на сбои в работе Telegram начало расти с 11 часов. 46% жалоб связано со стабильностью работы приложения, 23% — с задержками при отправке сообщений.