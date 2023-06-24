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    Роскомнадзор предупреждает о возможных перебоях со связью и интернетом

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    Жителей нескольких российских регионов предупредили о возможных проблемах со связью и ограничении работы интернет-ресурсов.

    «В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса не ограничивается», — сообщили РБК в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о сбоях в Telegram.

    «Ведомостям» представитель РКН рассказал, что сейчас работа Telegram не ограничивается.

    По данным Downdetector, число жалоб на сбои в работе Telegram начало расти с 11 часов. 46% жалоб связано со стабильностью работы приложения, 23% — с задержками при отправке сообщений.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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