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    По трассе М-4 «Дон» движется колонна военной техники

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    Правительство Воронежской области сообщило, что по трассе М-4 «Дон» движется колонна военной техники.

    «Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами. Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — такое сообщение появилось в телеграм-канале администрации в ночь на 24 июня.

    Ранее губернатор Липецкой области призвал жителей не ездить в южном направлении — в частности, в Воронежскую область.

    Напомним, ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тот обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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