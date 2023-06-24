Правительство Воронежской области сообщило, что по трассе М-4 «Дон» движется колонна военной техники.
«Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами. Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — такое сообщение появилось в телеграм-канале администрации в ночь на 24 июня.
Ранее губернатор Липецкой области призвал жителей не ездить в южном направлении — в частности, в Воронежскую область.
По трассе М-4 «Дон» движется колонна военной техники
Правительство Воронежской области сообщило, что по трассе М-4 «Дон» движется колонна военной техники.
Напомним, ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тот обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.