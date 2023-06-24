Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей не ездить в южном направлении. В регионе вводят новые меры безопаности.
«По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область», — говорится в телеграм-канале Артамонова 24 июня.
Кроме того. глава региона добавляет, что «последние события нас всех взволновали», но он просит всех «сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников».
Ранее, напомним, губернатор Ростовской области призвал людей не покидать жилье без необходимости.
Очередной губернатор обратился к жителям. В Липецкой области предлагают не ездить пока на юг
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей не ездить в южном направлении. В регионе вводят новые меры безопаности.
Напомним, ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тот обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.