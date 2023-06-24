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    Очередной губернатор обратился к жителям. В Липецкой области предлагают не ездить пока на юг

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    Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей не ездить в южном направлении. В регионе вводят новые меры безопаности.

    «По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область», — говорится в телеграм-канале Артамонова 24 июня.

    Кроме того. глава региона добавляет, что «последние события нас всех взволновали», но он просит всех «сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников».

    Ранее, напомним, губернатор Ростовской области призвал людей не покидать жилье без необходимости.

    Напомним, ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Тот обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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