«Почему вас это так интересует?» Вячеслав Фетисов — о нежелательных Greenpeace* и WWF**

Фото: Luo Hao / Zuma / TASS Поделиться Поделиться





За последний месяц с небольшим список нежелательных организаций в России пополнился сразу двумя природоохранными организациями: Greenpeace и WWF. О причинах и последствиях «Фонтанка» поговорила с председателем Всероссийского общества охраны природы Вячеславом Фетисовым.



Экологами-иноагентами сейчас вряд ли кого-то удивишь: в реестре Минюста таких организаций уже больше 20. А вот «нежелательных» экологических организаций пока немного: Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов***, экологический фонд «Беллона»****, Greenpeace* и Всемирный фонд природы** (он же World Wide Fund for Nature, или WWF). Две последние предварительно признавали иностранными агентами, а в перечень нежелательных организаций включили практически друг за другом: 19 мая и 21 июня. Обе организации работали в России больше 30 лет.



Генпрокуратура заключила, что Greenpeace:

активно продвигает свою политическую позицию; пытается вмешиваться во внутренние дела России;

пытается подорвать экономические основы страны;

занимается антироссийской пропагандой;

призывает к ужесточению санкций и экономической изоляции России;

финансирует иностранных агентов;

требует изменения законодательства России в ущерб интересам россиян.

Претензии к Всемирному фонду природы выглядят похожим образом. Как заявило ведомство, WWF:

под предлогом сохранения окружающей среды работал против промышленного освоения Арктики;



разрабатывал ограничения, которые могут стать основанием «для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США»;

поддерживал экологические НКО-иноагенты, члены которых привлекались к административной ответственности за участие в несогласованных протестах.

В России есть и своя природоохранная организация с почти столетним опытом работы — Всероссийское общество охраны природы. С 2021 года должность его председателя занимает бывший хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.



Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство РИА Новости Поделиться Поделиться





— Сейчас в списке иностранных агентов больше 20 экологических организаций, WWF и Greenpeace признаны нежелательными. В чем, на ваш взгляд, причина?



— Наверное, Минюст занимается этими делами. Всероссийское общество охраны природы взаимодействовало на разных уровнях со всеми организациями в нашей стране. Принято решение, что нам надо еще больше консолидироваться, работать. Приглашаем тех специалистов, которые были в этих организациях, чтоб они не остались не у дел, присоединяться к нашей работе. Решение принято, мы с этим ничего сделать не можем.



— Но почему экологические инициативы попадают в реестр?

— Почему вас это так интересует? Я постарался ответить достаточно корректно. Решение принимал Минюст. Мы занимаемся природоохранной деятельностью уже сто лет, дольше, чем любая международная структура. У нас есть для этого и история, и авторитет. Сейчас мы все делаем для того, чтобы возродить влияние организации в нашей стране. Все-таки 40 миллионов членов было у нас. Было влияние, были программы… Опять же: решение принято, надо усилить нашу работу.



— Все-таки WWF и Greenpeace работали в России не один десяток лет. Их деятельность всегда был направлена против Российского государства?

— Я не знаю. Правда, я не занимался изучением того, чем они занимаются. У нас были какие-то общие мероприятия, находили какое-то взаимодействие. Погружаться в их деятельность… Своих, так скажем, забот хватает. Ещё раз говорю: решение принято. Вы от меня что хотите услышать?

— Вашу позицию.

— Я же сказал: мы сейчас работаем, приглашаем людей к взаимодействию.

— В 50-х годах работу Всероссийского общества охраны природы тоже считали нежелательной (организацию предлагали ликвидировать, но в итоге реорганизовали. — Прим. ред.). Нет ли тут параллели с тем, что происходит сейчас?



— У нас было 40 миллионов членов во Всероссийском обществе охраны природы, съезды проводились. Не знаю, о чем вы говорите.



— В России вообще есть место для иностранных экологических инициатив или в стране должны работать только российские организации?

— Могут все [вести свою деятельность]. ЮНЕСКО, все структуры работают. О чем вы? Нас вот из Олимпийского комитета выгнали почему-то, никого не парит, лучше бы об этом позаботились. Почему нас вдруг исключили из олимпийского движения, не задавались этим вопросом? Без всяких обоснований, просто так. Сказали: «До свидания».

После этого ответа Вячеслав Фетисов с «Фонтанкой» попрощался, сославшись на неотложные дела. С участием в Олимпиаде для россиян и правда сейчас беда: это возможно только в статусе нейтрального спортсмена и на принципах, которые разрабатывались для команды беженцев; необходимо выполнить множество условий — включая отказ от национальных соревнований и от поддержки национальных федераций. Нежелательным организациям в России места нет вовсе. За такую деятельность предусмотрена сначала административная ответственность, а потом уголовная. До шести лет лишения свободы.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

*Организация внесена в реестр иноагентов, признана нежелательной на территории РФ.

**Организация внесена в реестр иноагентов, признана нежелательной на территории РФ. ***Организация включена в перечень нежелательных на территории РФ.

****Организация включена в перечень нежелательных на территории РФ.

