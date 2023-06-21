Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WWF* в России

Деятельность Всемирного фонда природы* (World Wide Fund for Nature**, был признан иноагентом) признали нежелательной в России. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В ведомстве заявили, что «под предлогом сохранения окружающей среды» организация пытается препятствовать политическому курсу РФ по освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, а также «разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США».
Также Генпрокуратура заявила, что WWF оказывал материальную и методическую поддержку российским НКО-иноагентам («Друзья Балтики», «Экологическая вахта Сахалина»), членов которых привлекали к административной ответственности за участие в протестных акциях. Это в ведомстве назвали «вмешательством во внутренние дела РФ».
Месяц назад Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace* в России. Организация закрыла в стране все офисы.
**Признаны Минюстом РФ иноагентами.
*Организация включена в перечень нежелательных на территории РФ.