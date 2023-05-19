Greenpeace* закрывает все российские офисы

Природоохранная организация Greenpeace*, больше 30 лет работающая в России и признанная 19 мая нежелательной, сворачивают всю свою деятельность в стране.

О намерении организации закрыть все представительства в России пишет «Интерфакс». Нежелательной была признана головная компания — Greenpeace International, но решение «делает незаконной» продолжение деятельности и российских филиалов.

Greenpeace занимался защитой природы, включением под защиту ЮНЕСКО объектов, присвоением им статуса заповедников.

Генпрокуратура сочла, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.