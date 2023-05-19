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    Greenpeace* закрывает все российские офисы

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    Природоохранная организация Greenpeace*, больше 30 лет работающая в России и признанная 19 мая нежелательной, сворачивают всю свою деятельность в стране.

    О намерении организации закрыть все представительства в России пишет «Интерфакс». Нежелательной была признана головная компания — Greenpeace International, но решение «делает незаконной» продолжение деятельности и российских филиалов.

    Greenpeace занимался защитой природы, включением под защиту ЮНЕСКО объектов, присвоением им статуса заповедников.

    Генпрокуратура сочла, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

    *Организация включена в перечень нежелательных на территории РФ.

    Согласно законодательству, нежелательные организации не могут иметь свои структурные подразделения на территории РФ, им запрещено распространять информацию, в том числе в Интернете, а гражданам РФ нельзя принимать участие в их деятельности, иначе будет грозить сначала административная, а потом и уголовная ответственность (последняя наступает в том числе за сбор или предоставление средств для обеспечения работы таких организаций).

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