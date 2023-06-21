    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, вос

    765мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.23eur92.07

    Минобороны заявило о террористической атаке БПЛА в Московской области

    1449
    3 комментария

    Официальную информацию об атаке БПЛА в Подмосковье 21 июня выдало Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

    «Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», - говорится в заявлении.

    Все беспилотники удалось вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потеряли управление и потерпели крушение.

    «В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», - отмечают в министерстве.

    Рано утром агентство ТАСС проинформировало, что в Новой Москве и Московской области были сбиты три беспилотника. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что два аппарата упали на подлёте к складам одной из воинских частей, и показал фотографии с места событий.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БеспилотникиБеспилотники атаковали МосквуАтака беспилотниковАтака беспилотников на МосквуБПЛАБПЛА атаковали МосквуПерехват БПЛАМинобороны
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close