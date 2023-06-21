Минобороны заявило о террористической атаке БПЛА в Московской области

Официальную информацию об атаке БПЛА в Подмосковье 21 июня выдало Минобороны РФ в своём телеграм-канале.
«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», - говорится в заявлении.
Все беспилотники удалось вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потеряли управление и потерпели крушение.
«В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», - отмечают в министерстве.
Рано утром агентство ТАСС проинформировало, что в Новой Москве и Московской области были сбиты три беспилотника. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что два аппарата упали на подлёте к складам одной из воинских частей, и показал фотографии с места событий.