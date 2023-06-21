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    Подмосковный губернатор: беспилотники упали на подлёте к воинской части

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    Подробную информацию об атаке беспилотников сообщает утром 21 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев и показывает повреждения.

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    По его словам, в поселке Калининец (Наро-Фоминский городской округ) в 5:30 и 5:50 утра «в результате противодействия военных» два БПЛА самолетного типа упали на подлёте к складам одной из воинских частей. Никто не пострадал, разрушений нет. Осколки аппаратов найдены.

    «Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие», — подчеркнул Воробьев.

    Ранее ТАСС проинформировал, что в Новой Москве и Московской области средства радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотника.

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