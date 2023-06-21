Подмосковный губернатор: беспилотники упали на подлёте к воинской части

Подробную информацию об атаке беспилотников сообщает утром 21 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев и показывает повреждения.
По его словам, в поселке Калининец (Наро-Фоминский городской округ) в 5:30 и 5:50 утра «в результате противодействия военных» два БПЛА самолетного типа упали на подлёте к складам одной из воинских частей. Никто не пострадал, разрушений нет. Осколки аппаратов найдены.
«Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие», — подчеркнул Воробьев.
Ранее ТАСС проинформировал, что в Новой Москве и Московской области средства радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотника.