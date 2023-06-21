Под Москвой сбиты три беспилотника

Средства радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотника в Новой Москве и Московской области. Об этом утром 21 июня сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



«В Новой Москве в поле в районе деревни Лукино, а также в районе [дислокации] Таманской дивизии в Подмосковье сбиты средствами радиоэлектронной борьбы три беспилотника, которые упали, не повредив какие-либо объекты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, обломки аппаратов будут направлены на экспертизы.

RT в своем телеграм-канале пишет, что два БПЛА упали в Наро-Фоминском районе и один взорвался в небе в районе деревни Лукино в Новой Москве. По предварительным данным, никто не пострадал.