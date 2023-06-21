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    Под Москвой сбиты три беспилотника

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    Средства радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотника в Новой Москве и Московской области. Об этом утром 21 июня сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    «В Новой Москве в поле в районе деревни Лукино, а также в районе [дислокации] Таманской дивизии в Подмосковье сбиты средствами радиоэлектронной борьбы три беспилотника, которые упали, не повредив какие-либо объекты», — сказал собеседник агентства.

    По его словам, обломки аппаратов будут направлены на экспертизы.

    RT в своем телеграм-канале пишет, что два БПЛА упали в Наро-Фоминском районе и один взорвался в небе в районе деревни Лукино в Новой Москве. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Напомним, утром 30 мая Москву атаковали 8 беспилотников. Как заявили в Минобороны РФ, пять из них были сбиты, еще три подавили, и они отклонились от намеченных целей. ЧП произошли на улице Атласова в Новой Москве, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась. Атаку прокомментировал президент РФ Владимир Путин: «Хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть над чем работать».

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