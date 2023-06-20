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    Боевые действия

    Шойгу: ВСУ планируют нанести удары по России ракетами Himars и Storm Shadow

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    69 комментариев

    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство украинской армии планирует нанести удары по территории России, включая Крым. Для этого, по данным ведомства, будут использованы ракеты Himars и Storm Shadow.

    «Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — сказал 20 июня Шойгу на заседании Коллегии МО.

    Также министр сообщил, что украинские военные продолжают попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, для чего задействуют «большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО».

    По его словам, с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск, однако противник цели не достиг.

    15 мая Минобороны РФ заявило, что системы ПВО впервые перехватили ракету Storm Shadow.

    11 мая стало известно, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow — дальность стрельбы ими составляет более 250 километров. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников. Утверждается, что ракеты Лондон передал при гарантиях отказа от использования по территории в глубине России, но они могут быть применены для ударов по объектам в Донбассе и в Крыму.

    Американские HIMARS Украина использует с лета прошлого года. В новогоднюю ночь при обстреле Макеевки в ДНР из этих РСЗО погибли десятки российских военнослужащих.

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    Комментарии 69

    Гость20 Июн 2023 в 13:33
    Ф35 две-три штуки....
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