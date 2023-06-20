Шойгу: ВСУ планируют нанести удары по России ракетами Himars и Storm Shadow

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что руководство украинской армии планирует нанести удары по территории России, включая Крым. Для этого, по данным ведомства, будут использованы ракеты Himars и Storm Shadow.



«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — сказал 20 июня Шойгу на заседании Коллегии МО.



Также министр сообщил, что украинские военные продолжают попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, для чего задействуют «большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО».

