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    Стрелявшему в омоновца Хачикяну добавили «оружейных» статей и продлили арест

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    Куйбышевский райсуд Петербурга продлил арест Тиграну Хачикяну, обвиняемому в посягательстве на жизнь омоновца и покушении на совершение теракта. Об этом 20 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Кроме того, фигуранта обвиняют также в незаконном хранении и изготовлении огнестрельного оружия, его частей или боеприпасов (часть 1 статьи 222 и часть 1 статьи 223 УК РФ).

    Хачикян и его защитник против ходатайства следствия не возражали. Суд решил, что на данной стадии производства по делу в его компетенции не входят квалификация содеянного и вопрос о доказанности вины. Тем не менее следователь мотивировал особую сложность дела, а доказательства причастности Хачикяна к преступлениям суд счел достаточными.

    Хачикяну продлили арест до 24 августа.

    Следствие полагает, что уроженец Самарканда Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОН у Гостиного двора 24 февраля. С собой у фигуранта были два охотничьих обреза, травматический пистолет и «коктейли Молотова». Через несколько дней раненый уже принимал гостей.

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