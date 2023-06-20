Стрелявшему в омоновца Хачикяну добавили «оружейных» статей и продлили арест

Куйбышевский райсуд Петербурга продлил арест Тиграну Хачикяну, обвиняемому в посягательстве на жизнь омоновца и покушении на совершение теракта. Об этом 20 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Кроме того, фигуранта обвиняют также в незаконном хранении и изготовлении огнестрельного оружия, его частей или боеприпасов (часть 1 статьи 222 и часть 1 статьи 223 УК РФ).



Хачикян и его защитник против ходатайства следствия не возражали. Суд решил, что на данной стадии производства по делу в его компетенции не входят квалификация содеянного и вопрос о доказанности вины. Тем не менее следователь мотивировал особую сложность дела, а доказательства причастности Хачикяна к преступлениям суд счел достаточными.

