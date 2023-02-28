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    Росгвардия показала, как принимает гостей раненный у Гостиного двора омоновец. Он поблагодарил врачей и сослуживцев

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    Раненный во время стрельбы у Гостиного двора боец ОМОН «Бастион» говорит, что чувствует себя отлично. Он благодарит помогавших ему медиков и всех, кто оказывал моральную поддержку.

    Росгвардия. Северо-Западный округ

    Видео с сослуживцем 28 февраля публикует пресс-служба Росгвардии. «Поправляюсь, как ни странно, очень быстро, спасибо нашим докторам. Сделали все что смогли», — заявил пострадавший.

    Росгвардейца перевели из реанимации в палату. Сегодня, 28 февраля, его навещали командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев и начальник ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции Андрей Тарасов.

    В прошлую пятницу 43-летний прапорщик, водитель ОМОН «Бастион», получил выстрел картечью из обреза в живот у Гостиного двора. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, обвиняемого арестовали.

    Подробности о стрельбе читайте в материале «Фонтанки».

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