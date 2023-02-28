Росгвардия показала, как принимает гостей раненный у Гостиного двора омоновец. Он поблагодарил врачей и сослуживцев

Раненный во время стрельбы у Гостиного двора боец ОМОН «Бастион» говорит, что чувствует себя отлично. Он благодарит помогавших ему медиков и всех, кто оказывал моральную поддержку.
Росгвардия. Северо-Западный округ
Видео с сослуживцем 28 февраля публикует пресс-служба Росгвардии. «Поправляюсь, как ни странно, очень быстро, спасибо нашим докторам. Сделали все что смогли», — заявил пострадавший.
Росгвардейца перевели из реанимации в палату. Сегодня, 28 февраля, его навещали командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев и начальник ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции Андрей Тарасов.
В прошлую пятницу 43-летний прапорщик, водитель ОМОН «Бастион», получил выстрел картечью из обреза в живот у Гостиного двора. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, обвиняемого арестовали.
Подробности о стрельбе читайте в материале «Фонтанки».