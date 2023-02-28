В Росгвардии рассказали о состоянии раненного в центре Петербурга омоновца

Через четыре дня после стрельбы у Гостиного двора раненого бойца ОМОН «Бастион» перевели из реанимации в палату. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.



Росгвардейца лечат в Мариинской больнице. Он в стабильном состоянии, идет на поправку и принимает посетителей. Сегодня это были командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев и начальник ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции Андрей Тарасов.



Командующий округом подчеркнул, что пострадавший сотрудник проявил мужество и самопожертвование, предотвратив совершение преступления, в результате которого пострадало бы множество людей.

