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    В Росгвардии рассказали о состоянии раненного в центре Петербурга омоновца

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    Через четыре дня после стрельбы у Гостиного двора раненого бойца ОМОН «Бастион» перевели из реанимации в палату. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

    Росгвардейца лечат в Мариинской больнице. Он в стабильном состоянии, идет на поправку и принимает посетителей. Сегодня это были командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев и начальник ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции Андрей Тарасов.

    Командующий округом подчеркнул, что пострадавший сотрудник проявил мужество и самопожертвование, предотвратив совершение преступления, в результате которого пострадало бы множество людей.

    43-летний старший прапорщик полиции первым бросился к вооруженному мужчине у Гостиного двора 24 февраля. В него дважды выстрелили картечью из обреза. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Задержание стрелка попало на видео. Кроме обреза, при себе у него была двустволка, травматический пистолет и пара коктейлей Молотова. Случившееся квалифицировали как посягательство на жизнь сотрудника Росгвардии, обвиняемый арестован.

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