    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-в

    748мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57

    Следствие просит арестовать петербуржца, стрелявшего в омоновца. Вину он признает частично

    855
    9 комментариев

    Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об аресте 50-летнего Тиграна Хачикяна, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом 25 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Следствие считает, что в пятницу у Гостиного двора Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОН. Состояние потерпевшего оценивается как тяжелое. Ранее мужчине было предъявлено обвинение. Вину он признал, но частично.

    Объединенная пресс-служба судов Петербурга

    Напомним, при себе у Хачикяна в момент преступления было две охотничьих обреза, травматический пистолет и «коктейли Молотова». Подробности случившегося и полное видео стрельбы — в материале «Фонтанки».

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close