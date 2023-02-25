Следствие просит арестовать петербуржца, стрелявшего в омоновца. Вину он признает частично

Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об аресте 50-летнего Тиграна Хачикяна, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом 25 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие считает, что в пятницу у Гостиного двора Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОН. Состояние потерпевшего оценивается как тяжелое. Ранее мужчине было предъявлено обвинение. Вину он признал, но частично.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Напомним, при себе у Хачикяна в момент преступления было две охотничьих обреза, травматический пистолет и «коктейли Молотова». Подробности случившегося и полное видео стрельбы — в материале «Фонтанки».