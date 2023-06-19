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    В Петербурге с начала сезона утонули семь человек, в том числе двое детей

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    С начала купального сезона в Петербурге утонули семь человек — среди них было два ребенка. Еще семерых спасли или оказали им помощь, сообщает 19 июня пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

    Два дня назад десятилетнего мальчика сотрудники поисково-спасательной службы вытащили из Ольгинского пруда — заметили, как он начал тонуть. После реанимационных действий ребенка госпитализировали. Через сутки на этом же водоеме история повторилась с другим ребенком. Вечером 18 июня в Орловском карьере утонул мужчина.

    Зачастую родители теряют детей у водоемов. В субботу женщина обратилась на спасательную станцию, заметив пропажу четырехлетнего ребенка на Большой Озерной улице. Его обнаружили на детской площадке неподалеку. Ближе к вечеру в поселке Комарово искали девочку примерно того же возраста — родители рассказали, что дочь сидела у воды и пропала, когда они отвернулись. Ребенка нашли в километре от места пропажи, с ней все было в порядке. Кроме того, в воскресенье семилетняя девочка потерялась на пляже «Чудный» — к поискам привлекли спасателей и добровольцев, а нашелся ребенок в контактном зоопарке в 2,5 километрах от места пропажи.

    В МЧС напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра у воды. Также нужно соблюдать и другие правила: купаться только в специально оборудованных местах, не подплывать к судам, не заходить в воду нетрезвыми, не прыгать в воду и не нырять в незнакомых местах. Также не следует допускать на воде «грубых игр» — например, в шутку «топить» людей, — использовать водный транспорт в общественных местах для купания.

    «Фонтанка» рассказывала, что на днях подросток утонул в Сосновом Бору, а две девочки — в пруду в Петергофе.

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