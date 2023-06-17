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    Петербургский школьник утонул на карьере у Соснового Бора

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    Тонувшего подростка спасали в Сосновом Бору. Реанимировать его не удалось.

    Скорую и полицию вызвали к карьеру у садоводства «Престиж» накануне около часа дня, стало известно «Фонтанке» 17 июня. На месте сотрудники чрезвычайных служб нашли тело 15-летнего мальчика, который приехал в Сосновый Бор из Петербурга.

    Как сообщает областной СК, ребенок приехал к садоводству с тремя друзьями. У них был поход. Мальчик не очень хорошо плавал, но решил искупаться с товарищами. По предварительной информации, он отплыл от берега на 20 метров и стал тонуть. Один из друзей пытался его спасти, но не смог.

    Ведомство также отмечает, что на берегу у карьера есть табличка «Купание запрещено».

    Семья у ребенка полная, на учете в ОДН не состоит. Проводится проверка.

    «Фонтанка» писала о двух девочках, которые утонули в Петергофе в один из первых теплых дней этого лета.

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