Петербургский школьник утонул на карьере у Соснового Бора

Тонувшего подростка спасали в Сосновом Бору. Реанимировать его не удалось.
Скорую и полицию вызвали к карьеру у садоводства «Престиж» накануне около часа дня, стало известно «Фонтанке» 17 июня. На месте сотрудники чрезвычайных служб нашли тело 15-летнего мальчика, который приехал в Сосновый Бор из Петербурга.
Как сообщает областной СК, ребенок приехал к садоводству с тремя друзьями. У них был поход. Мальчик не очень хорошо плавал, но решил искупаться с товарищами. По предварительной информации, он отплыл от берега на 20 метров и стал тонуть. Один из друзей пытался его спасти, но не смог.
Ведомство также отмечает, что на берегу у карьера есть табличка «Купание запрещено».
Семья у ребенка полная, на учете в ОДН не состоит. Проводится проверка.
«Фонтанка» писала о двух девочках, которые утонули в Петергофе в один из первых теплых дней этого лета.