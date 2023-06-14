Две девочки утонули в Круглом пруду в Петергофе

Две девочки-подростка погибли на Круглом пруду, что в Голицынском саду в Петергофе. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 июня.
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Две девочки-подростка погибли на Круглом пруду, что в Голицынском саду в Петергофе. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 июня.
По предварительным данным, утонувшим 12 и
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