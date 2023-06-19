В Ленобласти суд оправдал ветерана чеченской войны, обвиненного в педофилии

Два года провел под арестом житель Ленобласти по обвинению по мерзкой статье Уголовного кодекса. После оправдательного приговора он рассказал, как к нему относились сокамерники, родственники и друзья.



Волховский горсуд 6 июня вынес оправдательный приговор 56-летнему Виктору. Ему вменяли сексуальное насилие над 10-летней. Максимальное наказание — до 20 лет, прокурор просил 14. Следствие и суд длились 2 года, обвиняемый провел в камере 10 месяцев, затем год под домашним арестом.



В мае 2021-го он заметил в подъезде соседских внука и внучку. Они были продрогшие, без ключей и ждали, пока вернется дедушка. Виктор предложил детям подождать у него, включил им телевизор. Мальчик заинтересовался конструкторами Lego сына Виктора в соседней комнате, девочка сидела на диване уткнувшись в смартфон. В этот момент Виктор проходил мимо.

