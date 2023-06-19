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    В Ленобласти суд оправдал ветерана чеченской войны, обвиненного в педофилии

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    Два года провел под арестом житель Ленобласти по обвинению по мерзкой статье Уголовного кодекса. После оправдательного приговора он рассказал, как к нему относились сокамерники, родственники и друзья.

    Волховский горсуд 6 июня вынес оправдательный приговор 56-летнему Виктору. Ему вменяли сексуальное насилие над 10-летней. Максимальное наказание — до 20 лет, прокурор просил 14. Следствие и суд длились 2 года, обвиняемый провел в камере 10 месяцев, затем год под домашним арестом.

    В мае 2021-го он заметил в подъезде соседских внука и внучку. Они были продрогшие, без ключей и ждали, пока вернется дедушка. Виктор предложил детям подождать у него, включил им телевизор. Мальчик заинтересовался конструкторами Lego сына Виктора в соседней комнате, девочка сидела на диване уткнувшись в смартфон. В этот момент Виктор проходил мимо.

    Следующее, что он помнит, как пришел в себя на полу. Понял, что потерял сознание.

    «Я ничего не соображаю, девочка кричит брату: «Пойдем, пойдем!» Подумал, может, падая, ее стукнул», — рассказал он после приговора 47news. В суде установлено, что дети обулись, открыли дверь и вышли.

    У Виктора заболевание сосудов головного мозга, ранее терял сознание, близкие не раз вызывали скорую. Работал инженером автоматизированных систем безопасности. Участник боевых действий в Чечне, имеет боевые награды. Женат 20 лет, дочери 17 лет, сыну — 12. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

    В этот же день он был задержан. СК Ленобласти возбудил уголовное дело. В течении следующих десяти месяцев обвиняемый содержался в изоляторах Тихвина и «Новых Крестах». Своей вины он не признавал. Затем его отпустили под домашний арест, так он провел год. За пару месяцев до приговора его отпустили под подписку о невыезде. В суде допрашивали экспертов, были выявлены неточности в показаниях девочки. В итоге был вынесен оправдательный приговор.

    О том, как прошел изолятор, об отношении сокамерников, друзей и близких он рассказал в материале 47news ««Будто в дерьме всего извозили». Как в Ленобласти невиновный год просидел в камере по самой мерзкой статье».

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