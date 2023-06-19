    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, вос

    764мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.65eur91.63

    Всеволожского бизнесмена арестовали после встречи с земляком и возбуждения дела об убийстве. Он был не только пьян

    4653
    3 комментария

    Приморский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Ростиславу Колупаеву, которого обвиняют в убийстве.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 июня, по версии следствия, 17 июня мужчина в парадной дома 30 по Суздальскому шоссе напал на товарища, с которым до этого, как писала «Фонтанка» кутил.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Он нанес ему множество ударов по телу неустановленным предметом. Пострадавшего довезли до больницы, где он скончался.

    Подозреваемый в момент нападения, по данным следствия, был в алкогольном и наркотическом опьянении.

    В заседании обвиняемый отказался от дачи показаний. Просил отправить его под домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Колупаева до середины августа в СИЗО.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close