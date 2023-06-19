Всеволожского бизнесмена арестовали после встречи с земляком и возбуждения дела об убийстве. Он был не только пьян

Приморский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Ростиславу Колупаеву, которого обвиняют в убийстве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 июня, по версии следствия, 17 июня мужчина в парадной дома 30 по Суздальскому шоссе напал на товарища, с которым до этого, как писала «Фонтанка» кутил .

Он нанес ему множество ударов по телу неустановленным предметом. Пострадавшего довезли до больницы, где он скончался.



Подозреваемый в момент нападения, по данным следствия, был в алкогольном и наркотическом опьянении.

