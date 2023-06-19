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    В Кремле заявили, что часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована

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    Предложения африканской делегации по урегулированию конфликта на Украине содержат идеи, которые могут быть реализованы. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

    Представитель Кремля отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен, в частности, на саммите Россия — Африка, который пройдет через месяц в Петербурге.

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил Киев 16 июня, а 17-го прилетел в Санкт-Петербург. Вместе с ним в Константиновский дворец на встречу с президентом РФ приехали президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских островов Асумани Азали, президент Сенегала Макки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.

    В понедельник президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал о переговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Подробнее о мирном плане Африки можно прочитать в материале «Фонтанки».

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