В Кремле заявили, что часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована

Предложения африканской делегации по урегулированию конфликта на Украине содержат идеи, которые могут быть реализованы. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Представитель Кремля отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен, в частности, на саммите Россия — Африка, который пройдет через месяц в Петербурге.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил Киев 16 июня, а 17-го прилетел в Санкт-Петербург. Вместе с ним в Константиновский дворец на встречу с президентом РФ приехали президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских островов Асумани Азали, президент Сенегала Макки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.
В понедельник президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал о переговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Подробнее о мирном плане Африки можно прочитать в материале «Фонтанки».