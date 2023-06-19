В Кремле заявили, что часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована

Предложения африканской делегации по урегулированию конфликта на Украине содержат идеи, которые могут быть реализованы. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться», — сказал Песков (цитата по ТАСС).



Представитель Кремля отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен, в частности, на саммите Россия — Африка, который пройдет через месяц в Петербурге.

