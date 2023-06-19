СВР: российская разведка получила данные о создании Киевом «грязной бомбы»

Госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку облученное топливо с Ровенской АЭС в Чернобыль без уведомления МАГАТЭ, что можно объяснить намерениями Киева разработать «грязную ядерную бомбу». Об этом 19 июня сообщили в пресс-департаменте Службы внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина, передает РИА Новости.
По его словам, у СВР появилась информация о том, что Киев, предположительно, работает над созданием «грязной ядерной бомбы», которая начинена взрывчаткой с радиоактивными веществами. Взрыв такой бомбы приведет к радиационному заражению обширной территории. В качестве доказательств приводятся данные о перемещении отработавшего ядерного топлива в двух спецконтейнерах на площадку Чернобыля.
Возможное применение Вооруженными силами Украины ядерной бомбы приведет к тяжелейшим последствиям для жизни и здоровья жителей Восточной Европы, опасаются в разведывательном ведомстве. Нарышкин надеется, что МАГАТЭ и профильные структуры Евросоюза отреагируют на ситуацию.
В октябре 2022 года Минобороны России сообщало, что Киев может сбросить «грязную бомбу» и обвинить во всем Россию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва в курсе попыток Украины создать собственное ядерное оружие, а также разместить ядерное вооружение НАТО. В МАГАТЭ откликнулись на сообщение Минобороны и по результатам проверки не обнаружили признаков создания Киевом «грязной бомбы». К тому же агентство призвало Россию вывести своих военных с территории Запорожской АЭС.