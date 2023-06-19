СВР: российская разведка получила данные о создании Киевом «грязной бомбы»

Госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку облученное топливо с Ровенской АЭС в Чернобыль без уведомления МАГАТЭ, что можно объяснить намерениями Киева разработать «грязную ядерную бомбу». Об этом 19 июня сообщили в пресс-департаменте Службы внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина, передает РИА Новости.



По его словам, у СВР появилась информация о том, что Киев, предположительно, работает над созданием «грязной ядерной бомбы», которая начинена взрывчаткой с радиоактивными веществами. Взрыв такой бомбы приведет к радиационному заражению обширной территории. В качестве доказательств приводятся данные о перемещении отработавшего ядерного топлива в двух спецконтейнерах на площадку Чернобыля.