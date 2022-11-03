МАГАТЭ заявило, что инспекторы не нашли признаков незаявленной ядерной деятельности на украинских объектах

Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку трех объектов Украины, проводившуюся по запросу правительства страны. Об этом 3 ноября сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
Отмечается, что запрос в МАГАТЭ поступил после того, как Россия обвинила Украину в подготовке провокации с «грязной бомбой». Специалисты посетили Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и Южный машиностроительный завод в Днепре.
«На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности», – сказано в сообщении.
В конце октября Минобороны РФ заявило о том, что Киев ведет работы по созданию «грязной бомбы». РИА Новости писало, что специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда со стороны РФ. Сергей Шойгу высказал свои опасения по этому поводу коллегам из США, Великобритании, Индии и Китая. В Киеве возможность применения такого оружия отрицают.