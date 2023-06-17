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    Боевые действия

    ВСУ — не более 85 тысяч человек. Журналисты показали фрагмент проекта российско-украинского договора

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    37 комментариев

    Приложение к проекту мирного договора с Украиной, переговоры о котором шли в Стамбуле весной прошлого года, предусматривало сокращение численности украинских войск и вооружений. Предположительно, фрагмент документа 17 июня публикуют журналисты кремлевского пула в телеграм-канале «Вы слушали Маяк».

    Если верить публикации, проект соглашения включал в себя установление предельного количества личного состава, вооружений и военной техники, которое находится в боевом составе ВСУ в мирное время. Список содержит позицию как России, так и Украины.

    Украинская позиция — численность ВСУ не должна превышать 250 тысяч человек. Российская — не более 85 тысяч человек и сокращение национальной гвардии до 15 тысяч.

    Также Москва настаивала, что Украина не должна иметь более 342 единиц танков, 1029 единиц бронированных боевых машин, 147 минометов, 96 РСЗО, 102 боевых и вспомогательных самолетов. Киев же предлагал цифры в несколько раз больше.

    Президент Владимир Путин сегодня впервые показал проект этого соглашения. Он продемонстрировал его на встрече с африканскими лидерами. Документ называется «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Российский лидер подчеркнул, что проект был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. «Все прописано, до единиц боевой техники и единиц личного состава вооруженных сил», — сказал президент РФ.

    Речь идет о стамбульских переговорах между Россией и Украиной в марте 2022 года. Их итогом стал отвод войск РФ из Киевской и Черниговской областей, однако обсуждение мирных договоренностей зашло в тупик. Путин говорил, что в ходе встреч делегаций сторонам удалось добиться «достаточно серьезного прорыва», а потом случилась провокация в Буче, после чего позиция Киева «радикально изменилась».

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    Комментарии 37

    Гость17 Июн 2023 в 21:25
    А проект римского права он им не показал? За своей подписью...
    +2−0
    Гость17 Июн 2023 в 21:20
    так а че там в проекте написано про обязательства россии, слабо показать?
    +1−1
    sektor717 Июн 2023 в 21:19
    Скоро и так будут меньше.
    Без договора.
    +1−3
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