ВСУ — не более 85 тысяч человек. Журналисты показали фрагмент проекта российско-украинского договора

Приложение к проекту мирного договора с Украиной, переговоры о котором шли в Стамбуле весной прошлого года, предусматривало сокращение численности украинских войск и вооружений. Предположительно, фрагмент документа
Если верить публикации, проект соглашения включал в себя установление предельного количества личного состава, вооружений и военной техники, которое находится в боевом составе ВСУ в мирное время. Список содержит позицию как России, так и Украины.
Украинская позиция — численность ВСУ не должна превышать 250 тысяч человек. Российская — не более 85 тысяч человек и сокращение национальной гвардии до 15 тысяч.
Также Москва настаивала, что Украина не должна иметь более
Президент Владимир Путин сегодня впервые показал проект этого соглашения. Он продемонстрировал его на встрече с африканскими лидерами. Документ называется «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Российский лидер подчеркнул, что проект был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. «Все прописано, до единиц боевой техники и единиц личного состава вооруженных сил», — сказал президент РФ.
Речь идет о стамбульских переговорах между Россией и Украиной в марте 2022 года. Их итогом стал отвод войск РФ из Киевской и Черниговской областей, однако обсуждение мирных договоренностей зашло в тупик. Путин говорил, что в ходе встреч делегаций сторонам удалось добиться «достаточно серьезного прорыва», а потом случилась провокация в Буче, после чего позиция Киева «радикально изменилась».