ВСУ — не более 85 тысяч человек. Журналисты показали фрагмент проекта российско-украинского договора

Приложение к проекту мирного договора с Украиной, переговоры о котором шли в Стамбуле весной прошлого года, предусматривало сокращение численности украинских войск и вооружений. Предположительно, фрагмент документа 17 июня публикуют журналисты кремлевского пула в телеграм-канале «Вы слушали Маяк».

Если верить публикации, проект соглашения включал в себя установление предельного количества личного состава, вооружений и военной техники, которое находится в боевом составе ВСУ в мирное время. Список содержит позицию как России, так и Украины.

Украинская позиция — численность ВСУ не должна превышать 250 тысяч человек. Российская — не более 85 тысяч человек и сокращение национальной гвардии до 15 тысяч.

