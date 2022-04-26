Путин: На переговорах с Украиной мы добились прорыва, но столкнулись с провокацией в Буче

Президент России Владимир Путин рассказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу о ходе переговоров с Украиной.



«Переговоры идут. Они сейчас проходят в онлайн-формате. Надеюсь, что это приведет нас к какому-то позитивному результату», — сказал Путин во время беседы с Гутеррешем в Кремле 26 апреля.



По словам российского лидера, в ходе встречи в Стамбуле сторонам удалось добиться «достаточно серьезного прорыва». «К сожалению, после достижения этих договоренностей и после наших ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал, что за люди работали над этим».

