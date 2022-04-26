Путин: На переговорах с Украиной мы добились прорыва, но столкнулись с провокацией в Буче

Президент России Владимир Путин рассказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу о ходе переговоров с Украиной.
«Переговоры идут. Они сейчас проходят в онлайн-формате. Надеюсь, что это приведет нас к какому-то позитивному результату», — сказал Путин во время беседы с Гутеррешем в Кремле 26 апреля.
По словам российского лидера, в ходе встречи в Стамбуле сторонам удалось добиться «достаточно серьезного прорыва». «К сожалению, после достижения этих договоренностей и после наших ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал, что за люди работали над этим».
Он добавил, что после этого позиция Киева «кардинально изменилась», украинская сторона отошла от прежних намерений вынести территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса за скобки вопросов гарантий безопасности. По мнению Путина, Россия не может согласиться на подобные гарантии для Украины, «не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса».