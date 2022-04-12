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    Путин: Ситуация в Буче — фейк, как в Сирии

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    Президент РФ Владимир Путин назвал фейком ситуацию в украинском городе Буче, где, по версии Киева, якобы произошли «массовые убийства мирных жителей» в период пребывания там российских военных.

    По словам российского лидера, западные политики не обращали внимания на разрушения и гибель людей в сирийской Ракке и в Афганистане. «Дела никому не было, никто даже не заметил».

    «Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством [президента Башара] Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», — сказал Путин 12 апреля на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии.

    Он отметил, что Александр Лукашенко передал ему некие документы, «как, кто, у них перехваты есть соответствующие, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка». Эти документы также переданы в ФСБ России.

    Город Буча находится в 10 километрах от Киева. В двух километрах от него — аэродром Гостомель. Населенный пункт находился под контролем российских вооруженных сил до конца марта. После возвращения Киевом контроля над этим городом в украинских и западных СМИ, а также в соцсетях появились кадры из Бучи, на которых запечатлены многочисленные трупы мирных жителей. Украинские власти обвинили российские войска в массовых убийствах.

    Чуть позже Минобороны РФ выступило с опровержением этой информации. Ведомство заявило, что эти фото- и видеоматериалы «являются провокацией». «Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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