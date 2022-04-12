Путин: Ситуация в Буче — фейк, как в Сирии

Президент РФ Владимир Путин назвал фейком ситуацию в украинском городе Буче, где, по версии Киева, якобы произошли «массовые убийства мирных жителей» в период пребывания там российских военных.



По словам российского лидера, западные политики не обращали внимания на разрушения и гибель людей в сирийской Ракке и в Афганистане. «Дела никому не было, никто даже не заметил».



«Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством [президента Башара] Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», — сказал Путин 12 апреля на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии.

